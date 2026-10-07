Resumen: El productor de moda colombiano, oriundo de Ciudad Bolívar, será galardonado este 8 de octubre en Lima por su aporte a la visibilización y el crecimiento de la industria en Latinoamérica

Un paisa deja en alto el nombre de Colombia: Jahir Rueda será homenajeado en la gala internacional ‘Voices of Fashion 2026’ en Perú

Minuto30.com .- El director creativo y productor de moda antioqueño, Jahir Rueda, oriundo del municipio de Ciudad Bolívar, será uno de los grandes protagonistas en la segunda edición de Voices of Fashion, un prestigioso evento internacional que galardona a las figuras más influyentes y determinantes de la industria textil y del diseño en Latinoamérica.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo jueves 8 de octubre en el majestuoso Salón de los Espejos del Teatro Municipal de Lima, en Perú. Este homenaje, que se desarrolla como parte de las actividades centrales de la plataforma It Project, reunirá a destacadas personalidades que han sido fundamentales para el crecimiento, la visibilización y el posicionamiento del talento regional en los mercados globales.

Un visionario de las pasarelas latinoamericanas

De acuerdo con los organizadores del evento, Rueda fue seleccionado para recibir este importante reconocimiento gracias a su innegable capacidad para transformar los desfiles tradicionales en verdaderas experiencias conceptuales y emotivas.

Su visión artística, sumada a una constante innovación y disciplina, lo ha consolidado como una de las mentes maestras detrás de los escenarios más imponentes de la moda colombiana. Su trabajo no solo ha enriquecido la estética visual de las pasarelas, sino que también ha abierto un camino inspirador para las nuevas generaciones de creativos en el continente que buscan hacerse un lugar en el sector.

Para los habitantes de Ciudad Bolívar y el departamento de Antioquia, el sostenido éxito internacional de Rueda representa un profundo motivo de orgullo. Su trayectoria ejemplifica cómo el esfuerzo, la pasión y la excelencia profesional constante logran trascender fronteras, posicionando el talento local y dejando en alto el nombre de Colombia en los círculos más exclusivos de la industria de la moda.