¡Tremendo show! Shakira y Maluma desataron euforia en Madrid al interpretar ‘AGUA’ en vivo

Resumen: Shakira y Maluma protagonizaron una noche especial en Madrid durante la penúltima fecha de la residencia de la barranquillera en Macondo Park. Los artistas interpretaron ‘Chantaje’ y presentaron por primera vez en vivo ‘AGUA’, su colaboración más reciente, lanzada el 17 de septiembre. Además, Shakira bromeó sobre crear un grupo musical con el paisa. Maluma regresará al escenario este lunes 12 de octubre para el cierre de la residencia, que contará con invitados como Beéle, Dani Martín y Bizarrap.

La música colombiana volvió a tener protagonismo en Madrid, España, con la aparición de Shakira y Maluma durante el concierto que la barranquillera ofreció el domingo 11 de octubre de 2026. El cantante antioqueño fue uno de los invitados de la penúltima fecha de la residencia de la artista en Macondo Park, donde ambos interpretaron éxitos de su repertorio conjunto y presentaron por primera vez en vivo su más reciente colaboración, ‘AGUA’.

El encuentro hizo parte de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y reunió dos momentos de su trayectoria musical: el recuerdo de una canción que publicaron hace una década y el estreno en directo de un sencillo lanzado el pasado 17 de septiembre.

Shakira y Maluma interpretaron juntos ‘Chantaje’

Uno de los momentos destacados de la noche llegó con ‘Chantaje’, el sencillo que ambos artistas lanzaron en 2016 y que se convirtió en uno de sus trabajos más reconocidos.

.@Shakira y @Maluma también cantaron juntos 🔥 "Chantaje" 🔥 https://t.co/u4wGrXAdDs — Club Shakira Bquilla 💦 (@ShakiQuilla) October 11, 2026

Acompañados de luces rojas y efectos escénicos, los colombianos volvieron a interpretar la canción ante los asistentes de Macondo Park. Su éxito también se refleja en las cifras: el tema permaneció durante 11 semanas en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard, mientras que su videoclip supera los 3.200 millones de reproducciones en YouTube.

Además de esta colaboración, Shakira y Maluma han trabajado juntos en canciones como ‘Clandestino’ y ‘Trap’, que forman parte de su recorrido musical compartido.

‘AGUA’ tuvo su primera interpretación en directo

Después de ‘Chantaje’, los artistas presentaron ‘AGUA’, el sencillo que publicaron el 17 de septiembre y que interpretaron en vivo por primera vez durante el concierto en Madrid.

La canción combina ritmos de merengue con sonidos urbanos y, según la información difundida sobre su desempeño en plataformas digitales, supera los 15 millones de reproducciones en Spotify.

El estreno en directo permitió llevar al escenario su colaboración más reciente y reunirla con uno de los temas más conocidos de su repertorio. Aunque ambos han desarrollado sus carreras por separado, este lanzamiento representa un nuevo capítulo en sus trabajos conjuntos.

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Shakira propone crear un grupo llamado ‘Shaluma’

La presentación también dejó un momento espontáneo cuando Shakira bromeó sobre la posibilidad de formar una agrupación con Maluma, teniendo en cuenta las canciones que han grabado juntos.

“Ya llevamos cuatro canciones juntos, deberíamos hacer un grupo que se llame Shaluma”.

Shakira dice que deberían forman un dueto que se llame Shaluma 🤣 creo que todos estaríamos de acuerdo!!! https://t.co/UoX4AdqXha — purga a los dinosaurios de mierda (@ExShakifans) October 12, 2026

El comentario provocó reacciones entre los asistentes y Maluma siguió el juego de la cantante. Sin embargo, ninguno de los datos disponibles confirma la creación de una agrupación con ese nombre, por lo que la propuesta se mantiene como una broma durante el espectáculo.

La ocurrencia llamó la atención por la historia musical que comparten ambos intérpretes y abrió la conversación entre sus seguidores sobre la posibilidad de nuevas colaboraciones, aunque no se han anunciado proyectos derivados de esa idea.

Maluma acompañará a Shakira en el cierre de su residencia

El cantante paisa volverá a compartir escenario con Shakira este lunes 12 de octubre, cuando la artista ofrecerá el último concierto de su residencia en Madrid. La presentación será la número 13 de esta serie de espectáculos realizados en Macondo Park.

Para la despedida también se ha anunciado la participación de Beéle, Dani Martín y Bizarrap. La presencia de estos artistas reunirá diferentes propuestas musicales en una noche que marcará el cierre de la estancia de Shakira en la capital española.

Beéle se ha destacado por sus sonidos urbanos y caribeños, mientras que Dani Martín cuenta con una trayectoria en el pop español, primero como integrante de El Canto del Loco y después como solista. Bizarrap, por su parte, es conocido por sus producciones y sesiones musicales con artistas internacionales.

Durante las distintas fechas de la residencia también se ha mencionado la presencia de figuras como Alejandro Sanz, Laura Pausini y Dua Lipa.

La última presentación llega después de una noche en la que Shakira y Maluma recuperaron uno de sus éxitos más conocidos y llevaron ‘AGUA’ por primera vez al escenario. Ahora, la atención está puesta en los invitados y las interpretaciones que acompañarán la despedida de la cantante en Madrid.