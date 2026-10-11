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«El Andariego» da parte de tranquilidad: «fue un microsueño» pero estamos bien

El incidente ocurrió en el trayecto posterior a una de sus presentaciones en el municipio de Anserma (Caldas)

Publicado por: SoloDuque

«El Andariego» da parte de tranquilidad: «fue un microsueño» pero estamos bien

Resumen: El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, "el andariego", envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores tras el incidente registrado cuando se desplazaba a cumplir un concierto en Nariño.

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Minuto30.com .- Luego de que se reportara un percance de tránsito durante su traslado por el departamento de Antioquia, el reconocido cantautor de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido artísticamente como ‘El Andariego’, se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar su estado de salud y llevar tranquilidad a sus fanáticos.

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Un percance tras una intensa jornada de trabajo

De acuerdo con el comunicado emitido por el propio artista, el incidente ocurrió en el trayecto posterior a una de sus presentaciones en el municipio de Anserma (Caldas), mientras la agrupación se dirigía hacia Nariño (Antioquia) para cumplir con su siguiente compromiso agendado.

  • Estado del artista: ‘El Andariego’ confirmó que se encuentra fuera de peligro y en buen estado físico.

  • Declaración: «En medio de las largas jornadas de trabajo y los recorridos por carretera, ocurrió esta situación, pero gracias a Dios estoy bien», expresó el cantante.

  • Mensaje a sus seguidores: Agradeció los cientos de mensajes de apoyo recibidos desde que se conoció la noticia y confirmó que continuará adelante con su agenda laboral.

Mensaje de tranquilidad a sus fanáticos

Con este parte de tranquilidad entregado directamente por el intérprete, se disipan las alarmas generadas tras las primeras informaciones que daban cuenta de una atención médica en la zona rural de Sonsón. El artista enfatizó su fe y agradeció el respaldo constante de su público en medio de las extensas giras de conciertos que adelanta por el país.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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