Resumen: "Traje mi Barranquilla para que sientan mi infancia", expresó la artista en medio del apoteósico recibimiento

Macondo Park abre sus puertas: la «ciudad efímera» de Shakira en Madrid que recibirá a 600.000 espectadores

Con una papayera y a puro ritmo de Carnaval, la artista colombiana llegó a la capital española para dar inicio a una serie de 12 presentaciones en el «Estadio Shakira». El evento incluye la creación de un parque temático inspirado en el realismo mágico y la cultura latina.

Shakira ya está en Madrid y su llegada no pasó desapercibida. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se convirtió en una verdadera fiesta cuando la barranquillera aterrizó acompañada del espíritu del Carnaval, con papayera incluida, para iniciar su esperada residencia europea.

«Traje mi Barranquilla para que sientan mi infancia», expresó la artista en medio del apoteósico recibimiento. Ante los medios, reflexionó sobre su vínculo con España: «Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros. Y volver de esta manera, rodeándome de cariño… para ofrecerles lo mejor de mí y de nuestra cultura. Lo que antes era el Atlántico, un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une».

Macondo Park: una ciudad efímera para la Nación Latina

A partir de este viernes 18 de septiembre, la colombiana hará historia con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Para este hito, se ha levantado el «Estadio Shakira» en el espacio de Iberdrola Music (barrio de Villaverde), con capacidad para 50.000 personas por noche.

Más allá de los conciertos, el recinto albergará el Macondo Park, una propuesta cultural inmersiva inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez. El espacio abrirá sus puertas desde el mediodía hasta la medianoche (con los conciertos programados de 20:30 a 23:00 horas) y contará con una gran plaza central y ocho pabellones temáticos dedicados a:

Música, arte y cine.

Moda y literatura.

Gastronomía y cultura infantil.

El universo artístico de Shakira.

El proyecto, que ofrecerá zonas VIP a partir de los 500 euros, busca celebrar a la comunidad latina. Además, los organizadores adelantan gestiones con instituciones públicas para que, de lunes a jueves, el recinto pueda recibir excursiones escolares.

Fechas y cierre de una gira récord

La residencia madrileña reunirá a más de 600.000 espectadores a lo largo de 12 fechas oficiales:

Septiembre 2026: 18, 19, 20, 25, 26 y 27.

Octubre 2026: 2, 3, 4, 9, 10 y 11.

Estos conciertos en España marcarán el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, consagrada ya como la gira latina más taquillera de la historia, tras alcanzar hitos monumentales como los 400.000 asistentes en el Zócalo de Ciudad de México y más de 2 millones de personas en la playa de Copacabana.