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    Expectativa en Madrid: Maluma llegó para cantar con Shakira su nueva colaboración «Agua» ¿cuándo será?

    Aunque la presencia de Maluma está plenamente confirmada, el día exacto en el que subirá al escenario se mantiene bajo estricto hermetismo ¿será hoy?

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Shakira y Maluma están de vuelta! Después de ocho años, los artistas sorprenden con una nueva colaboración
    Foto: Instagram
    Expectativa en Madrid: Maluma llegó para cantar con Shakira su nueva colaboración «Agua» ¿cuándo será?

    Resumen: La noticia ha desatado un fuerte revuelo entre la fanaticada europea, que permanece a la expectativa en cada una de las fechas programadas para presenciar el reencuentro de los ídolos colombianos.

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    Minuto30.com .- La cantante Shakira confirmó oficialmente que Maluma será uno de los invitados estelares durante su actual serie de conciertos en Madrid, España, escenario elegido por los artistas colombianos para interpretar por primera vez en vivo su más reciente trabajo conjunto.

    A partir de los anuncios realizados por los cantantes, se conocen detalles de este esperado reencuentro musical.

    El estreno de ‘Agua’: La presentación servirá como lanzamiento en tarima de ‘Agua’, una nueva canción a ritmo de merengue que marca el regreso de la exitosa dupla colombiana tras varios años sin grabar colaboraciones.

    La aparición del artista antioqueño —quien ya se encuentra en territorio español— hace parte de las sorpresas preparadas para los 12 conciertos que la barranquillera tiene programados en la capital, dentro de su actual gira mundial.

    Aunque la presencia de Maluma está plenamente confirmada, el día exacto en el que subirá al escenario se mantiene bajo estricto hermetismo. A través de sus redes sociales, ambos cantantes han bromeado sobre su intención de mantener la fecha oculta para sorprender a los asistentes.

    La noticia ha desatado un fuerte revuelo entre la fanaticada europea, que permanece a la expectativa en cada una de las fechas programadas para presenciar el reencuentro de los ídolos colombianos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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