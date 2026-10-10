‘Traficaba droga en aviones del Estado’: las acusaciones de Eva Ferrer que salpican a Verónica Alcocer

Resumen: Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de traer US$2,5 millones desde Venezuela en un avión oficial. Sus señalamientos no han sido verificados de forma independiente.

La exasesora presidencial Eva Ferrer volvió al centro de la polémica con nuevos señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer. En una entrevista con Vicky Dávila, publicada por la revista Semana, la catalana aseguró que Alcocer habría traído a Colombia US$2,5 millones desde Venezuela en uno de sus viajes en avión oficial.

Según su relato, conoció la información tras un viaje a Venezuela en enero de 2023. Allí, el empresario catalán Manel Grau, cercano al círculo de Verónica Alcocer, le habría contado del traslado de ese dinero. Parte de esos recursos tendría como destino la campaña de Mario Fernández Alcocer, exsenador y primo de la exprimera dama.

Uno de los apartes más delicados tiene que ver con supuestos estupefacientes. Eva Ferrer afirmó que habría fotos de Alcocer bajando de un avión con maletas grises que contendrían droga. También aseguró que los vuelos a Venezuela se manejaban con total reserva y que estaban a cargo de Carolina Plata, contratista y amiga de la exprimera dama.

Lea también: ¡Aparatoso choque en Llanogrande! Tres carros involucrados en un accidente en La Amalita

La exconsejera para la Niñez y la Adolescencia dijo además que, tras la publicación de unos audios el 1 de agosto de 2026, recibió una llamada. En ella, según su versión, le advirtieron que hablaba de personas dedicadas al tráfico de armas y drogas. Desde entonces, asegura, lleva dos meses escondida, y decidió hablar por su seguridad personal y profesional.

En la entrevista, Ferrer describió a Alcocer como la cabeza no visible de una supuesta estructura criminal. Al ser consultada por el papel de Petro, lo señaló como «una pieza» de esa estrategia. También mencionó a los italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino como parte del entorno de la exprimera dama.

Algunos de los mencionados han dado su versión a otros medios. Fernández Alcocer le dijo a EL TIEMPO que sus encuentros con Grau fueron sociales y negó cualquier vínculo con negocios de los catalanes. Mascialino, por su parte, aseguró a ese medio que su único negocio en Colombia fue un contrato en Medellín con Grau, hoy en litigio.

Las declaraciones de Eva Ferrer coinciden con otra publicación de Semana. Según ese medio, las bitácoras de vuelo registran 149 viajes de Alcocer, en su mayoría en aeronaves estatales, con cerca de 2.100 pasajeros, entre ellos Grau y Fernández Alcocer.

Más noticias de Colombia