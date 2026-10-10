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Simón Molina pide investigar a Verónica Alcocer tras las denuncias de Eva Ferrer en Semana

Simón Molina Gómez, vicepresidente de la Cámara, pidió a las autoridades de Colombia y Estados Unidos investigar a Verónica Alcocer por los señalamientos que Eva Ferrer hizo a Semana. Las acusaciones no han sido verificadas por la justicia.

Publicado por: Instinct

Simón Molina pide investigar a Verónica Alcocer tras las denuncias de Eva Ferrer en Semana

Resumen: Simón Molina Gómez, vicepresidente de la Cámara, pidió a las autoridades de Colombia y Estados Unidos investigar a Verónica Alcocer por los señalamientos que Eva Ferrer hizo a Semana. Las acusaciones no han sido verificadas por la justicia.

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Minuto30.com .- El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina Gómez, del partido Creemos y representante por Antioquia, pidió este sábado 10 de octubre de 2026 a las autoridades nacionales e internacionales investigar a la exprimera dama Verónica Alcocer, tras las declaraciones que Eva Ferrer, su exasesora, entregó a la revista Semana.

Simón Molina, representante a la Cámara por Antioquia

Simón Molina, representante a la Cámara por Antioquia

Molina lo anunció en su cuenta de X: «Pido a las autoridades nacionales e internacionales investigar a Verónica Alcocer por el presunto tráfico de armas, drogas y dinero que conocimos hoy a través de las declaraciones de su mejor amiga, Eva Ferrer en la revista Semana», escribió el congresista.

En su entrevista con Semana, Ferrer afirmó que Alcocer habría encabezado una red dedicada al tráfico de drogas, armas y dinero. Según el relato de la entrevistada, publicado por Semana, la exprimera dama habría usado aviones oficiales para viajes a Venezuela. Ferrer también dijo que ha recibido amenazas y que teme por su seguridad.

'Traficaba droga en aviones del Estado': las acusaciones de Eva Ferrer que salpican a Verónica Alcocer

Foto de redes sociales.

¿Qué pidió Molina’

El congresista solicitó a Migración Colombia, al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al Ministerio de Defensa y a la Dian que entreguen los registros relacionados con el caso. También pidió a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia que abran investigaciones de oficio y protejan a los testigos.

Molina calificó las revelaciones como «muy grave, aterrador y criminal» y aseguró que «los colombianos tenemos derecho a conocer toda la verdad sobre este asunto y que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias».

La entrevista de Ferrer generó reacciones en la política nacional y reabrió el debate sobre el uso de los recursos y las aeronaves del Estado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Lea también: ‘Traficaba droga en aviones del Estado’: las acusaciones de Eva Ferrer que salpican a Verónica Alcocer

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