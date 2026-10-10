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Resumen: Accidente en Llanogrande: tres automóviles se vieron involucrados en un fuerte choque en el sector La Amalita, Rionegro. Autoridades atienden la emergencia.

¡Aparatoso choque en Llanogrande! Tres carros involucrados en un accidente en La Amalita

Un aparatoso accidente en Llanogrande se registró este sábado 10 de octubre en el sector La Amalita, en jurisdicción de Rionegro, Oriente antioqueño. De acuerdo con los primeros reportes, en el siniestro estuvieron involucrados tres automóviles.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las causas del accidente en Llanogrande ni sobre el estado de los ocupantes de los vehículos. Tampoco se ha confirmado si hay personas lesionadas.

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Las autoridades llegaron al lugar para atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes.

Mientras se conoce más información, la recomendación para quienes se movilizan por este sector es transitar con precaución, atender las indicaciones de los agentes en la vía y, de ser posible, tomar rutas alternas.

Esta es una noticia en desarrollo.

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