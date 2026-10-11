Resumen: El presidente De La Espriella ordenó investigar en la Fuerza Aérea las denuncias de Eva Ferrer en Semana sobre Verónica Alcocer y vuelos oficiales.

De La Espriella ordena investigación en la Fuerza Aérea tras denuncias de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este sábado 10 de octubre una investigación exhaustiva en la Fuerza Aérea Colombiana, luego de las denuncias que la exconsejera presidencial Eva Ferrer hizo a la revista Semana sobre la exprimera dama Verónica Alcocer.

El anuncio lo hizo el mandatario desde su cuenta de X. «He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades», escribió.

Qué dijo el presidente

De La Espriella explicó que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea investigarán al personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicado junto al aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Además, advirtió que si se comprueba la participación de integrantes de la institución, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades.

El jefe de Estado también pidió a la Fiscalía General, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar.

Las denuncias de Eva Ferrer

En una entrevista con la periodista Vicky Dávila publicada por Semana, Ferrer, quien fue asesora de Alcocer y consejera del Gobierno de Gustavo Petro, aseguró que la exprimera dama sería la cabeza de una presunta banda dedicada a la corrupción. Según su testimonio, el círculo cercano a Alcocer estaría involucrado en una red de tráfico de armas y drogas.

Ferrer afirmó que en un viaje a Venezuela, en enero de 2023, en un avión oficial, se habría transportado droga y se habrían traído 2,5 millones de dólares. Según la entrevistada, esos recursos habrían servido para financiar una campaña a la Gobernación de Sucre.

Semana publicó además las bitácoras de vuelo de la exprimera dama: 149 registros, casi todos en aeronaves del Estado. Se trata de señalamientos de Ferrer y de información publicada por el medio; las autoridades competentes deberán verificarlos y no hay decisiones judiciales al respecto.