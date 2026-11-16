Resumen: Un gatico blanco y negro llamado Tom se perdió en Manrique, Medellín, por el sector de la calle 81 con 42, y al parecer lo habrían visto en un edificio de la zona. Su familia pide ayuda a la comunidad y habilitó un contacto de WhatsApp para reportes.

«Tom» se perdió por la calle 81 con 42 de Manrique y su familia lo busca, ¿lo ha visto?

Un gatico de pelaje blanco y negro llamado Tom está extraviado y su familia lo busca con preocupación en el barrio Manrique, en el nororiente de Medellín, según el aviso de búsqueda que hicieron público sus dueños.

De acuerdo con el cartel, el felino se perdió por el sector de la calle 81 con 42. Además, en versiones extraoficiales se indicó que al parecer lo habrían visto en un edificio del sector, por lo que la búsqueda se concentra ahora en esa zona de Manrique.

Tom tiene la cabeza mayormente negra, el hocico y el pecho blancos, manchas negras en el lomo y la cola completamente negra. Sus ojos son amarillentos, como se aprecia en la fotografía compartida por su familia para que la gente lo reconozca con facilidad.

Cuando un gato se extravía suele permanecer escondido en edificios, parqueaderos, andenes y jardines cercanos al lugar donde se perdió. Por eso, la familia pide a residentes y porteros de las unidades residenciales alrededor de la calle 81 con 42 revisar las zonas comunes y estar atentos a cualquier maullido o movimiento inusual.

Salir a buscarlo en la noche o en la madrugada, cuando hay menos ruido, llamarlo por su nombre con calma y dejar comida o una prenda con el olor de la familia cerca de la puerta también puede ayudar a que se acerque, pues el olfato suele guiar a estos animales.

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Si usted ha visto a Tom o tiene información sobre su paradero, puede escribir al WhatsApp 312 6348695. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para que este gatico regrese sano y salvo a su hogar. ¡Ayudémoslo a volver a casa!

La familia agradece además que la comunidad de Medellín difunda el cartel entre sus contactos, especialmente con quienes vivan o trabajen en Manrique, para aumentar las posibilidades de encontrarlo pronto.

Cartel de búsqueda

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