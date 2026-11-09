«Paz para los animales»: el rechazo de FEDAMCO por las mulas cargadas con explosivos en Anorí

La Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia, FEDAMCO, elevó este domingo una fuerte voz de rechazo por el hallazgo de mulas cargadas con explosivos en zona rural de Anorí, en el Nordeste antioqueño. Para el gremio animalista, los animales también son víctimas del conflicto armado que vive el país.

«Rechazamos los actos terroristas de las disidencias de las Farc mediante los cuales cargaron con explosivos 2 mulas que por fortuna fueron encontradas antes de ser detonadas en Anorí, Antioquia», señaló la federación en un mensaje divulgado en redes sociales, que cerró con un llamado: «Paz para los animales, ellos también son víctimas».

El hecho que motivó el pronunciamiento ocurrió, según el reporte militar, en la vereda La Tirana de Anorí, donde soldados del Batallón de Infantería N.° 42 «Batalla de Bomboná», de la Brigada 14 del Ejército Nacional, hallaron tras un combate 100 dispositivos explosivos improvisados con características similares a minas antipersonal, 50 kilogramos de ANFO y 40 kilogramos de pólvora negra. El material era transportado en un semoviente mular.

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Foto: Redes Sociales.

De acuerdo con el reporte militar, el material incautado pertenecería al Frente Capitán Mauricio del ELN. La federación animalista, en cambio, atribuyó el hecho a las disidencias de las Farc en su mensaje de rechazo. Las autoridades mantienen las operaciones en la zona.

¿Qué es la FEDAMCO?

La Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia es una agremiación de segundo grado, constituida desde el año 2004, que agrupa a 65 organizaciones protectoras de animales de todo el país. Su trabajo incluye la veeduría ciudadana, campañas educativas, la representación de las entidades afiliadas y el acompañamiento de denuncias por maltrato animal, en coordinación con las autoridades competentes.

En Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoció a los animales como seres sintientes, por lo que el maltrato en su contra tiene sanciones penales. Además, el derecho internacional humanitario prohíbe el uso de animales cargados con explosivos como método de guerra, una práctica que la justicia ha llegado a calificar como perfidia, es decir, un crimen de guerra.

Una práctica que ha dejado víctimas en Colombia

El uso de mulas, burros, caballos y hasta perros como portadores de explosivos ha aparecido en distintos capítulos del conflicto armado colombiano.

El caso más recordado ocurrió el 12 de marzo de 1996 en Chalán, Sucre, cuando el frente 35 de las extintas Farc cargó un burro con unos 50 kilogramos de explosivos camuflados en una carga de plátanos y lo detonó frente a la estación de Policía del municipio. Once uniformados murieron en ese ataque, que en 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz calificó como perfidia y declaró no amnistiable.

Mucho más reciente es lo ocurrido el 9 de julio de 2025 en Valdivia, Antioquia, donde un equino cargado con explosivos fue activado contra un pelotón del Ejército Nacional. En ese atentado, atribuido a la Compañía Héroes de Tarazá del ELN, fue asesinado el subteniente Jhonatan Monsalve Moreno y dos soldados profesionales resultaron heridos. Tras ese hecho, el Ejército pidió que el uso de animales como «mulas bomba» fuera investigado como crimen de guerra y condenó lo que llamó una práctica cruel y macabra para efectuar terrorismo.

En Anorí, por fortuna, el desenlace fue distinto: los animales fueron encontrados antes de que las cargas fueran detonadas y el material explosivo quedó en manos de las autoridades.

Los grupos armados ilegales han recurrido a los animales de carga para movilizar explosivos por caminos veredales, una práctica registrada en distintas zonas del Nordeste antioqueño con la que evaden los controles de las vías principales. El llamado de la federación es que también para ellos haya paz.