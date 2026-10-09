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Resumen: Un terremoto de magnitud 8,0 sacudió Panamá y dejó daños reportados en un hotel de Penonomé. Las autoridades evalúan las afectaciones.

Terremoto de 8,0 en Panamá: imágenes muestran daños en la fachada de un hotel en Penonomé

Un hotel ubicado en Penonomé, Panamá, quedó entre las edificaciones afectadas por el terremoto de magnitud 8,0 registrado este viernes 9 de octubre. Imágenes difundidas en redes sociales muestran daños en la estructura del establecimiento, mientras las autoridades adelantan evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones.

Las imágenes muestran los inmuebles afectados por el movimiento telúrico. Sin embargo, la información disponible menciona daños en su fachada, sin que se haya confirmado de manera independiente el colapso total del hotel.

El sismo generó preocupación en distintas zonas del país y provocó evacuaciones preventivas de edificios, entre ellos inmuebles de la zona bancaria de Ciudad de Panamá, donde también se sintió el movimiento.

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De acuerdo con los reportes atribuidos al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 8,0 Los primeros datos situaron el epicentro en el suroeste panameño, cerca de Tonosí, aunque las actualizaciones posteriores señalaron el área próxima a Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera.

Después del temblor principal se reportaron varias réplicas, algunas de magnitud superior a 5, lo que mantuvo activas las medidas de prevención ante posibles nuevas afectaciones.

Además de los daños reportados en el hotel de Penonomé, en redes sociales circularon imágenes de otras edificaciones afectadas, incluida una estructura religiosa cuyo colapso también fue mencionado en los reportes preliminares.

La magnitud del terremoto llevó a emitir advertencias preventivas relacionadas con una posible amenaza de tsunami para sectores de la costa del Pacífico de varios países de la región, entre ellos Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. En Chile también se informó de medidas de precaución para Isla de Pascua.

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