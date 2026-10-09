Resumen: La terminal de Tocumen detuvo de manera temporal todas sus operaciones aéreas y evacuó sus instalaciones como medida preventiva tras el potente sismo. La reapertura dependerá de inspecciones técnicas en la torre de control.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspende vuelos y evacúa pasajeros tras el terremoto en Panamá

Minuto30.com .- Las consecuencias del potente terremoto de magnitud 8.0 registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre en Panamá paralizaron el principal hub aéreo de la región. La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmó la suspensión temporal de todas sus operaciones aéreas y ordenó la evacuación preventiva de pasajeros y personal de la terminal.

La medida fue activada de forma inmediata como parte de los protocolos de seguridad y gestión de emergencias previstos para eventos sísmicos de gran escala.

Evacuación masiva y activación de protocolos preventivos

Tras la fuerte sacudida, las autoridades aeroportuarias procedieron al desalojo ordenado de las salas de abordaje y de las áreas administrativas del aeropuerto. Durante el procedimiento, el personal de la terminal aérea se desplegó en los diferentes sectores para orientar y acompañar a los viajeros hacia zonas exteriores de seguridad.

La dirección de la terminal enfatizó que la prioridad absoluta en este momento es resguardar la vida e integridad de los usuarios, trabajadores y tripulaciones que se encontraban en las instalaciones al momento de la emergencia.

Reapertura supeditada a inspección en la torre de control

Respecto al reinicio de los vuelos, la gerencia de Tocumen aclaró que la reactivación del servicio está totalmente condicionada a una rigurosa revisión técnica. Equipos de ingenieros y especialistas deben verificar primero el estado estructural de las terminales y, de manera crucial, garantizar el pleno y seguro funcionamiento de la torre de control.

Hasta el momento no existe un plazo estimado para la reapertura ni para la normalización de los itinerarios, por lo que el cierre se mantendrá con tiempo indefinido mientras concluyen las evaluaciones de seguridad.

Recomendaciones para los usuarios y viajeros:

Verificación de itinerarios: Se solicita a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Panamá no desplazarse a la terminal sin antes consultar el estado de sus conexiones con sus respectivas aerolíneas.

Atención a reportes oficiales: Seguir la información en tiempo real emitida por la administración del Aeropuerto de Tocumen y la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.

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