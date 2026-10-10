Resumen: Terremoto en Panamá de magnitud 7,7: más de 400 edificaciones afectadas, 27 heridos leves y sin víctimas mortales, según el balance oficial.

27 heridos y más de 400 edificaciones dañadas: el saldo que dejó el terremoto de 7,7 en Panamá

El terremoto en Panamá de magnitud 7,7 que sacudió el sur del país el pasado viernes 9 de octubre dejó daños en cientos de edificaciones, interrupciones en servicios básicos y al menos 27 heridos leves, pero ninguna víctima mortal, según el balance oficial de este sábado 10 de octubre.

El epicentro se ubicó cerca de La Pitaloza, en la península de Azuero, provincia de Herrera, a más de 200 kilómetros de la capital.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fijó la magnitud revisada en 7,7, con una profundidad de entre 10 y 13 kilómetros. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, en cambio, lo calculó en 7,2.

Tonosí fue una de las zonas más golpeadas: quedó incomunicada por tierra, sufrió derrumbes en hoteles y daños menores en su red hospitalaria. En Penonomé se desplomó la torre de la catedral y cayó parte de la sede de la Gobernación de Coclé.

Según el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), más de 400 edificaciones resultaron afectadas en nueve provincias, sobre todo en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas. Entre ellas hay 142 viviendas, 188 centros escolares y 20 instalaciones de salud. Cerca de 300 personas fueron evacuadas.

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Tras el terremoto en Panamá se registraron más de 80 réplicas, la más fuerte de magnitud 6,6, y la actividad siguió hasta la madrugada de este sábado. La alerta de tsunami para el Pacífico, que incluía a Colombia, fue levantada horas después al confirmarse que el epicentro estuvo en tierra.

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