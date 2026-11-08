Resumen: Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el oeste de la prefectura de Shizuoka, en el centro de Japón, a la 1:04 de la madrugada de este domingo. Dejó al menos 22 heridos, la mayoría leves, ventanas rotas, mercancía caída y retrasos en trenes, incluido el Shinkansen. La JMA no activó alerta de tsunami y no hay muertos reportados.

Terremoto de magnitud 5,7 sacude el centro de Japón y deja más de 20 heridos

Un fuerte terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón en la madrugada de este domingo 8 de noviembre y dejó al menos 22 personas heridas, además de ventanas rotas, mercancía caída en comercios y retrasos en el transporte ferroviario. Hasta el momento, las autoridades no reportan muertos.

Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Captura del video de redes sociales.

Qué pasó

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el temblor se registró a la 1:04 de la madrugada, hora local (11:04 a. m. del sábado en Colombia), en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a unos 40 kilómetros de profundidad. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó la magnitud en 5,5. Se reportaron réplicas más pequeñas, y la JMA no activó alerta de tsunami.

El movimiento alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica japonesa, que va hasta 7, en zonas de las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka. La sacudida se sintió en una amplia zona, incluidas Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara, y la prefectura de Yamanashi. También se percibió en Osaka, a unos 200 kilómetros al oeste del epicentro.

Los heridos

Un funcionario de emergencias de Aichi dijo a la agencia AFP que se recibieron 16 reportes de heridos, en su mayoría leves. En Shizuoka, la prefectura informó de tres personas atendidas, entre ellas una mujer de 90 años que se lesionó un hombro al caer de su cama durante el temblor. El diario local Chunichi Shimbun y la cadena Tokai TV contaron al menos 24 lesionados entre las dos regiones, mientras que, según la agencia Kyodo, ninguno de los heridos en Aichi se encuentra grave.

En Osaka, medios locales informaron que un residente extranjero fue llevado a un hospital tras caer desde un segundo piso, asustado por el temblor. Las cifras pueden cambiar a medida que las autoridades terminan el balance.

Daños y transporte

El sismo rompió ventanas de comercios y vitrinas. En Toyohashi, en Aichi, se encontraron rotos los vidrios de un concesionario de automóviles, y en la ciudad de Toyota una gran librería reportó libros y productos caídos de los estantes. La gente salió de los edificios en varias ciudades.

El servicio de trenes tuvo suspensiones y demoras temporales en la región, incluidos los trenes de alta velocidad Shinkansen, algo habitual en Japón mientras se revisa el estado de las vías después de cada sismo. Algunos medios hablaron de dos temblores en pocas horas, de los cuales este fue el más fuerte.

Un país acostumbrado a los temblores

Japón está en la unión de cuatro grandes placas tectónicas, en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, y sufre cerca del 18 % de los sismos que se registran en el mundo. Por eso sus edificios están diseñados para resistir movimientos fuertes y la población conoce los protocolos de emergencia. Aun así, un sismo de esta magnitud, a poca profundidad y en una zona densamente poblada, puede causar lesiones y daños materiales, como ocurrió este domingo.

Las autoridades siguen verificando el estado de viviendas, vías y servicios, y piden estar atentos a posibles réplicas en los próximos días.

Antecedentes recientes

Este no es el primer sismo que Japón registra en las últimas semanas. El 24 de octubre, un terremoto de magnitud 7,0 sacudió las islas Ogasawara, al sur de Tokio, y el país descartó entonces una alerta de tsunami. En esta ocasión, el epicentro estuvo en el oeste de Shizuoka, en el centro del país, y los reportes hablan de más de 20 lesionados, ninguno de gravedad en Aichi según la agencia Kyodo.

El Gobierno de Aichi y los bomberos locales continúan recopilando información sobre las personas atendidas y sobre los daños en comercios, viviendas e infraestructura. El servicio de trenes se vio afectado durante la mañana del domingo.

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