Resumen: Fico Gutiérrez informó que no hay afectaciones en Medellín tras el sismo de magnitud 8,0 en Panamá. Bomberos verifica y pide reportar novedades al 123.

¡Tembló fuerte en Panamá! Esto dijo Fico Gutiérrez sobre la situación en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que hasta el momento no hay reportes de afectaciones en la ciudad tras el fuerte sismo de magnitud 8,0 registrado en Panamá.

A través de su cuenta en X, minutos después del sismo, el mandatario aseguró que se mantienen atentos y que la situación se está verificando con todas las estaciones de Bomberos Medellín.

Gutiérrez también pidió a la ciudadanía reportar cualquier emergencia o novedad a la línea 123. La Alcaldía de Medellín entregó un reporte en el mismo sentido y señaló que continúa validando la información.

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El movimiento telúrico tuvo su origen en Panamá y se percibió en varias zonas de Centroamérica. Según los registros sísmicos, es el de mayor magnitud reportado en la historia reciente de ese país.

De acuerdo con las estimaciones iniciales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a una profundidad de 33 kilómetros. Por las características del evento, las proyecciones técnicas anticipan afectaciones considerables en el occidente de Panamá.

Como medida preventiva, las instituciones de monitoreo emitieron un aviso por la posibilidad de un tsunami en las costas de Panamá y Costa Rica. El objetivo es activar los protocolos en las poblaciones del litoral ante posibles variaciones en el nivel del mar. También se reportaron fallas telefónicas en Panamá.

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Tras un sismo, la recomendación general es revisar el estado de la vivienda, verificar que no haya fugas de gas ni daños en la estructura, mantenerse informado por canales oficiales y estar preparado ante posibles réplicas. Además, es importante tener a la mano un kit de emergencia.

‼️Después del sismo registrado hace unos minutos, les informo que hasta el momento no tenemos reportes de afectaciones en Medellín.

Seguimos atentos, verificando la situación con todas las estaciones de #BomberosMedellín.

Cualquier emergencia o novedad, repórtenla a la línea 123. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 9, 2026

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