Resumen: El Servicio Geológico Colombiano actualizó el reporte del terremoto registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre en Panamá. La magnitud fue recalibrada a 8.0 con epicentro en Pitaloza Arriba.

ALERTA: Servicio Geológico eleva a 8.0 la magnitud del potente terremoto en Panamá con epicentro en Pitaloza Arriba

Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió su Boletín Actualizado 1 sobre el violento sismo registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre de 2026 en Centroamérica, ajustando al alza la intensidad del movimiento telúrico.

De acuerdo con el informe oficial de la entidad, el evento ocurrió a las 12:56 p. m. (hora local) con una magnitud de 8.0 y una profundidad de 33 kilómetros. El epicentro exacto fue localizado en la población de Pitaloza Arriba, Panamá.

Un sismo de gran escala que sacude la región

La recalibración del boletín preliminar (que inicialmente marcaba 7.3) confirma que se trata de un terremoto de gran magnitud, capaz de provocar daños severos en la infraestructura cercana al epicentro y de sentirse con alta intensidad a cientos de kilómetros de distancia.

En Colombia, el remezón fue percibido fuertemente en departamentos del noroccidente y de la frontera con el vecino país, principalmente en Chocó, Antioquia, Córdoba, Risaralda y varios sectores de la costa Caribe, donde habitantes reportaron evacuaciones preventivas en edificios y zonas residenciales.

Monitoreo ante posible amenaza de tsunami y evaluación de daños

Dada la magnitud de 8.0 registrada en territorio panameño y la profundidad de 33 km, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han activado los protocolos de monitoreo costero en el Océano Pacífico y el Mar Caribe para evaluar posibles variaciones en el nivel del mar y mantener el seguimiento con la Dirección General Marítima (DIMAR).

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Por su parte, los cuerpos de socorro avanzan en las siguientes acciones prioritarias:

Barrido de afectaciones: Revisión técnica de estructuras en los municipios fronterizos y capitales del noroccidente colombiano.

Alerta por réplicas: Las autoridades instan a la comunidad a mantener la calma pero estar alerta, ya que un sismo de magnitud 8.0 suele generar réplicas de consideración durante las horas e incluso días posteriores.

Atención a canales oficiales: Se reitera a la ciudadanía seguir únicamente la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano y los organismos oficiales de respuesta ante emergencias.

Noticia en desarrollo.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-10-09, 12:56 hora local. Magnitud 8.0. Profundidad 33 km, Pitaloza Arriba, Panama #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/EOCUfEj50t — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 9, 2026

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