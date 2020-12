La modelo Nanis Ochoa le contó a sus seguidores que fue a la clínica porque tenía un dolor y resultó que tiene preeclampsia. Además, reveló no podrá tener a su hija por parto natural.

“A veces las cosas no salen como se planean. Ayer vine a la clínica por un dolor muy fuerte y resultó que tenía preeclampsia, quería tener a mi bebé a termino y va a nacer de 35 semanas, soñaba con un parto natural y me programaron cesárea”, expresó la modelo en su cuenta de Instagram.

En la publicación donde sale sentada en una camilla de un hospital con una bata azul y medias largas blancas, manifestó que le han “hecho muchísimas cosas dolorosas, me han chuzado impresionante, para exámenes y demás, no fue para nada el parto que me imaginé, por eso no podemos dar nada por sentado y lo mejor es prevenir, al menos estoy tranquila”.