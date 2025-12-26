Teddy fue sacado de su casa por inescrupulosos que rompieron la malla de la vivienda: ¿lo ha visto?

Resumen: Según el reporte ciudadano, los delincuentes rompieron la malla de seguridad de la propiedad para poder acceder al animal y sacarlo de su entorno seguro

¡No lo vaya a comprar: denúncielos! A Teddy se lo robaron por el barrio Cabañas ¿lo ha visto?

Minuto30.com .- Una familia del barrio Cabañas, en el municipio de Bello, vive una verdadera pesadilla este viernes 26 de diciembre. La delincuencia no dio tregua tras la Navidad y, en un acto premeditado, sujetos desconocidos irrumpieron en una vivienda para llevarse a Teddy, un pequeño perrito que es el centro del hogar.

Según el reporte ciudadano, los delincuentes rompieron la malla de seguridad de la propiedad para poder acceder al animal y sacarlo de su entorno seguro. El hecho ocurrió cerca de la vía principal que conduce al sector de La Florida, una zona de alto flujo vehicular y peatonal en el norte del Valle de Aburrá.

Detalles para identificar a Teddy

La familia de Teddy hace un llamado desesperado a los vecinos y comerciantes de la zona para que ayuden con cualquier información que permita dar con su paradero:

Nombre: Teddy.

Lugar del robo: Barrio Cabañas, vía principal a La Florida (Bello).

Fecha: Viernes 26 de diciembre.

Seña particular: Es un perro de hogar, probablemente se encuentre asustado por la forma en que fue sustraído.

Un llamado a la solidaridad y la denuncia

Se pide a los habitantes de Cabañas y barrios aledaños revisar sus cámaras de seguridad de la mañana de este viernes para identificar a personas sospechosas merodeando con un perro o vehículos que hayan escapado a alta velocidad por la vía a Florida.

Si usted ha visto a Teddy, se lo están ofreciendo en venta o sabe quién lo tiene bajo su poder, por favor comuníquese de inmediato. La reserva de su identidad está garantizada:

Contacto vía WhatsApp: 301 515 90 35

Compartir esta publicación es vital para cerrar el cerco a los delincuentes y lograr que Teddy regrese a su casa sano y salvo. ¡Ayúdanos a encontrarlo!