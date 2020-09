Aunque había querido tener su embarazo en secreto, la modelo Nanis Ochoa y el cantante Juan Pablo Navarrete dieron detalles sobre el accidente que sufrió la modelo teniendo varias semanas de gestación.

En entrevista con RCN contó que “tenía a una potranca muy noble del lazo, cuando saltó y con las dos patas me tiró al piso, yo quedé sin aire y con mucho dolor le decía a Juan Pablo que me llevara a la clínica. Me dijeron que me golpeó en una costilla y en un riñón, pero lo más importante es que no fue en el vientre”.

El golpe que recibió no fue directo en el vientre, pero si estuvo varios días en el hospital para que monitorearan a su bebé, quien será una niña y se llamará Francesca.

