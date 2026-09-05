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    ¡Le pegaron al gordo de La Medellín! Alguien se acostó vaciado y amaneció con $16.000 millones en el bolsillo ¿ya revisó?

    Si usted es el bendecido con ese billete ganador, ¡hágase el de las gafas, cobre calladito y vaya empacando maletas!

    Publicado por: SoloDuque

    loteria de medellin
    ¡Le pegaron al gordo de La Medellín! Alguien se acostó vaciado y amaneció con $16.000 millones en el bolsillo ¿ya revisó?

    Resumen: La Lotería de Medellín está buscando por cielo y tierra al suertudo que coronó el Premio Mayor. Revise sus bolsillos, ¡no vaya a ser que usted sea el nuevo rico de Colombia y ni se haya enterado!

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    Minuto30.com .- ¡Se acabó la peleadita con la quincena para un afortunado! La suerte andaba suelta por ahí y le acaba de arreglar la vida a un colombiano que, de la noche a la mañana, pasó de sumar monedas pal’ pasaje a no saber en qué gastarse $16.000 millones de pesitos.

    La Lotería de Medellín anunció con bombos y platillos que cayó su premio mayor. Así que deje lo que está haciendo, busque la billetera, mire entre la ropa sucia o debajo del colchón y verifique bien el billete que compró. Los números de la suerte que pusieron a celebrar a este nuevo magnate criollo fueron el 1132 de la serie 102.

    En contexto: Resultados de la Lotería de Medellín: 4 de septiembre

    Se buscan amigos nuevos (porque le van a llover)

    A través de sus redes sociales, la entidad lanzó la alerta máxima: «¡Tenemos un nuevo millonario en Colombia y queremos encontrarlo!». Por ahora, el paradero del ganador es un misterio, pero una cosa es segura: a partir de hoy le van a resultar primos lejanos, amigos de la infancia que no veía hace diez años y amores del pasado preguntándole cómo amaneció.

    Si usted es el bendecido con ese billete ganador, ¡hágase el de las gafas, cobre calladito y vaya empacando maletas! Y si esta vez le tocó ver pasar la plata de lejos, no se desanime, toque seguir camellando y tentar a la suerte en la próxima, porque como dicen por ahí: ¿Y si el próximo es usted?

    El número ganador

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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