¡Se les acabó la guachafita! Caen cinco integrantes del Frente 57 en Tuluá, entre ellos dos cabecillas

Resumen: Cinco presuntos integrantes del Frente 57 «Yair Bermúdez» fueron capturados en Tuluá en una operación conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea. Entre ellos hay dos cabecillas: alias «Brayan» y alias «Sebastián» o «Caquetá». Les incautaron siete fusiles, dos pistolas y munición.

Contundente golpe contra las disidencias en el Valle del Cauca. En una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana fueron capturados en flagrancia cinco presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Frente 57 «Yair Bermúdez», durante una diligencia de allanamiento en la vereda San Agustín, corregimiento de Venus, en Tuluá.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el operativo en la mañana de este jueves a través de su cuenta de X. «¡Contundente golpe contra las disidencias en el Valle del Cauca! En Tuluá, nuestro Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, logró la captura en flagrancia de cinco narcoterroristas integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez», trinó el jefe de Estado.

Foto: Abelardo de la Espriella

Entre los capturados se encuentran alias «Brayan», señalado como cabecilla de una comisión armada de esa estructura criminal, y alias «Sebastián», conocido también como «Caquetá», quien sería el segundo cabecilla de la comisión. Según el reporte militar, con estas capturas quedó desarticulada esa comisión armada del Frente 57, un duro golpe al mando y control de la organización en la zona.

El procedimiento se dio en medio de combates entre la tropa y los integrantes del grupo armado. En el lugar, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola marca Córdoba, una pistola traumática marca Jericho, munición de diferentes calibres, equipos de comunicación, material de intendencia, teléfonos celulares y memorias USB, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para los procesos de judicialización.

Foto: Abelardo de la Espriella

Los cinco detenidos son señalados del presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, contemplado en el artículo 365 del Código Penal. Los capturados, junto con el armamento y el material incautado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que adelantará las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

«¡Se les acabó la guachafita! Seguimos golpeando las estructuras criminales, debilitando su capacidad armada y recuperando la seguridad de nuestros territorios. En la Patria Milagro no hay espacio para quienes pretenden someter a los colombianos mediante las armas y el terror. ¡Vamos por todos los cabecillas! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!», agregó el presidente De la Espriella en su trino.

Foto: Abelardo de la Espriella

El Frente 57 «Yair Bermúdez» es una de las estructuras de las disidencias de las Farc que delinquen en el norte y centro del Valle del Cauca, señalada de secuestros, extorsiones y narcotráfico en municipios como Tuluá y Bugalagrande, así como en los límites entre el Valle y el Quindío. Contra ese frente las autoridades han dado varios golpes en los últimos meses.

En mayo fue capturado alias «Niche», señalado de los secuestros y extorsiones en el centro del Valle. El 14 de octubre un guerrillero de esa estructura fue dado de baja en Tuluá en una operación militar, y el 15 de octubre el propio presidente confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del Frente 57, a quienes les incautaron una granada adaptada para ser lanzada con dron.

El golpe en Tuluá se conoce además en medio de la ofensiva de seguridad que adelanta el Gobierno en varias ciudades. Esta misma semana, el presidente lideró en Bogotá un consejo de seguridad tras el megaoperativo Kratos, que dejó 172 capturados y diez estructuras criminales desarticuladas en la capital, y anunció que evalúa controles militares en zonas como Sumapaz y Usme.

Estos resultados se suman al balance de seguridad que el Gobierno ha presentado desde el 7 de agosto, con miles de capturas en todo el país y operaciones permanentes contra los grupos armados que delinquen en las regiones. De acuerdo con las autoridades, la ofensiva contra las disidencias en el Valle del Cauca continuará en los próximos días.

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