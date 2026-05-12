Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La importancia de esta captura radica en el rol que presuntamente desempeñaba alias ‘Deibis’ o "niche" dentro del grupo disidente

Golpe al Frente Yair Bermúdez: Capturado alias «Niche», el de los secuestros y extorsiones en el centro del Valle

Minuto30.com .- Las autoridades lograron un importante avance en materia de seguridad para el suroccidente del país tras confirmar la captura de alias ‘Deibis’ o ‘Niche’. Este sujeto es señalado por las Fuerzas Militares como un presunto cabecilla del Frente Yair Bermúdez, estructura perteneciente a los grupos armados organizados disidentes.

La detención representa un alivio para el sector productivo de la región, que venía siendo blanco de la intimidación y el cobro de rentas ilícitas.

Así se desarrolló la operación

El resultado operacional fue posible gracias a exhaustivas labores de inteligencia militar que permitieron ubicar al sospechoso en la ciudad de Cali.

De acuerdo con la información entregada por las Fuerzas Militares (@FuerzasMilCol), la captura se hizo efectiva mediante una orden de allanamiento ejecutada de manera interinstitucional por:

El Gaula Militar (@GaulaMilitares).

Tropas del Ejército Nacional (@COL_EJERCITO).

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación (@FiscaliaCol).

Durante la diligencia judicial, los uniformados confiscaron material clave que vincularía al capturado con las actividades delictivas de la estructura armada. Entre los elementos incautados se encuentran:

Municiones.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Panfletos extorsivos.

Estupefacientes (droga).

Un teléfono celular.

Prendas de uso privativo de las fuerzas armadas (tipo camuflado).

Perfil criminal de alias «niche»

La importancia de esta captura radica en el rol que presuntamente desempeñaba alias ‘Deibis’ dentro del grupo disidente. Las investigaciones indican que el sujeto era el encargado de realizar inteligencia delictiva en la región.

Su principal objetivo era perfilar a las víctimas para llevar a cabo secuestros y ejecutar cobros extorsivos. Según las autoridades, sus acciones criminales afectaban directamente a ganaderos, comerciantes y empresarios en diversos municipios del centro del departamento del Valle del Cauca.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía para avanzar en su proceso de judicialización e imputación de cargos.