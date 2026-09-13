Resumen: El mandatario entregó un balance consolidado de los operativos de las Fuerzas Militares y de Policía. Además de revelar impresionantes cifras acumuladas desde el 7 de agosto, destacó el decomiso de droga y armamento en las últimas 24 horas.

Las cifras de Abelardo de la Espriella desde el 7 de agosto: 18750 capturas y sumando . . .

Minuto30.com .- A través de sus redes sociales y compartiendo el Boletín 035 de Seguridad y Defensa, el presidente Abelardo De La Espriella reafirmó su postura de mano dura contra las estructuras criminales en el país, enviando un mensaje claro de que la ofensiva de la Fuerza Pública «no se detiene».

El jefe de Estado presentó un reporte detallado de los recientes golpes asestados a los grupos que calificó como «narcoterroristas», abarcando desde el desmantelamiento de arsenales hasta millonarias incautaciones de estupefacientes en diferentes regiones del territorio nacional.

Operativos en las últimas 24 horas

En su reporte de la jornada más reciente, el mandatario destacó la ejecución de 19 capturas y un sometimiento a la justicia. Entre los operativos tácticos, resaltó importantes acciones contra grupos armados:

Arsenal en Antioquia: En el municipio de Zaragoza, las autoridades ubicaron un depósito ilegal perteneciente al Clan del Golfo. Allí se incautó un poderoso arsenal que incluía 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras.

Capturas en el Valle: En Sevilla y Tuluá, cayeron cuatro presuntos integrantes del frente 57 ‘Yair Bermúdez’, entre ellos dos señalados cabecillas de zona.

Combates en el norte antioqueño: El mandatario reiteró el saldo del enfrentamiento en San Andrés de Cuerquia contra la estructura 36, que dejó un combatiente abatido y otro herido y capturado.

Golpes al narcotráfico

Las finanzas de las estructuras criminales también sufrieron un duro revés tras una serie de incautaciones masivas de droga en distintos corredores estratégicos. El balance reportó la confiscación de 1.430 kilos de marihuana en Sibaté, 1.786 kilos en Pereira y 394 kilos en La Pintada (Antioquia). A esto se suma el importante decomiso de 653 kilos de cocaína en La Tebaida.

Las cifras desde el 7 de agosto

El consolidado del Gobierno De La Espriella, desde el inicio de esta etapa administrativa el pasado 7 de agosto, muestra resultados a gran escala: la Fuerza Pública ya acumula 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas.

«No vamos a aflojar. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso, golpeando sus estructuras, sus armas, sus finanzas y sus economías criminales», concluyó de manera tajante el mandatario, reafirmando que no habrá tregua para las organizaciones ilegales.