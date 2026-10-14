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Dan de baja a un guerrillero en Tuluá: asi se ve en su «bolsa blanca»

El frente 57 ‘Yair Bermúdez’ es señalado por los organismos de seguridad de operar como custodia para rutas del narcotráfico

Publicado por: SoloDuque

abelardo a pinocho
Dan de baja a un guerrillero en Tuluá: asi se ve en su «bolsa blanca»

Resumen: Tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea desarrollaron una ofensiva conjunta en el sector de Monteloro, donde incautaron fusiles y abundante munición.

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Minuto30.com .- En desarrollo de operaciones contra los grupos armados ilegales en el departamento del Valle del Cauca, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, neutralizaron a un presunto integrante del frente 57 ‘Yair Bermúdez’, estructura vinculada a las disidencias de las FARC. La acción militar se llevó a cabo en el sector de Monteloro, ubicado en la zona rural del municipio de Tuluá.

Durante el despliegue táctico en el área montañosa, las fuerzas militares sostuvieron combates contra el reducto armado, logrando recuperar material de guerra utilizado por la organización:

Baja en combate: Un presunto combatiente del frente 57 falleció en el lugar de los enfrentamientos.

guerrillero tulua

Armamento decomisado: Tras la consolidación del perímetro, los uniformados incautaron dos fusiles y dos proveedores metálicos.

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Munición: En el sitio se encontraron 324 cartuchos de diferentes calibres, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para los respectivos peritajes.

guerrillero tulua

Impacto a las redes armadas en la región

El frente 57 ‘Yair Bermúdez’ es señalado por los organismos de seguridad de operar como brazo armado y de custodia para rutas del narcotráfico y cobro de extorsiones en el centro del Valle del Cauca.

Tras los enfrentamientos, las tropas mantienen operaciones de registro y control de área en el corregimiento de Monteloro para asegurar el corredor rural y prevenir posibles retaliaciones contra las comunidades de la zona.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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