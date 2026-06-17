¿Relacionados? Asesinato en el aeropuerto de Guayaquil ocurre horas después de la captura del líder de «Los Choneros» en Colombia

A alias "javi, hermano de fito y actual cabecilla de "los choneros" fue capturado en Colombia, horas después fue asesinado por dos menores el líder de "las aguilas" facción de "los choneros" ¿temas relacionados?

Resumen: La cercanía entre la captura del máximo cabecilla del narcotráfico y el asesinato de un líder regional en una zona de alta afluencia pública sugiere una posible reconfiguración, retaliación o disputa de poder interno entre las bandas criminales que azotan al país.

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Minuto30.com .- El panorama de seguridad en Ecuador atraviesa horas de extrema tensión tras registrarse dos de los eventos más significativos en la lucha contra el crimen organizado en el país. El violento asesinato al estilo sicariato de Carlos Alberto Suástegui Villanueva en el aeropuerto de Guayaquil se ha perpetrado apenas horas después de que las autoridades anunciaran la captura de alias

‘Javi’, el delincuente más buscado del territorio nacional

Esta vertiginosa sucesión de hechos marca un punto crítico en la dinámica de las estructuras criminales que operan en la región.

Dos duros golpes a las estructuras criminales

La coincidencia temporal de ambos sucesos ha puesto en alerta máxima a las autoridades y a la ciudadanía, evidenciando la inestabilidad en el bajo mundo ecuatoriano:

La caída del máximo líder: En las horas previas al tiroteo, se confirmó la captura de alias ‘Javi’, señalado como el heredero y hermano de alias «Fito». Este sujeto había asumido el mando total de la temida organización ‘Los Choneros’ y lideraba sus operaciones de expansión internacional. Su detención fue el resultado de una operación conjunta entre la Policía de Colombia, Ecuador y agencias internacionales.

El atentado en la terminal aérea: Poco después de este anuncio, el pánico se apoderó del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Allí fue asesinado Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un peligroso cabecilla de la estructura ‘Los Águilas’ (frecuentemente asociada a las dinámicas de ‘Los Choneros’). Suástegui era considerado un objetivo criminal priorizado de alto riesgo, con un extenso prontuario que incluía asesinato y asociación ilícita.

Alerta máxima en medio del estado de excepción

La cercanía entre la captura del máximo cabecilla del narcotráfico y el asesinato de un líder regional en una zona de alta afluencia pública sugiere una posible reconfiguración, retaliación o disputa de poder interno entre las bandas criminales que azotan al país.

Cabe recordar que ambos hechos de alto impacto se producen a tan solo un día de que el Gobierno ecuatoriano decretara un nuevo estado de excepción en 10 provincias, incluida Guayas, en un esfuerzo desesperado por contener la ola de violencia y recuperar el control territorial frente al accionar de estas mafias transnacionales.

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