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    Sicariato en el aeropuerto de Guayaquil: Dos menores armados capturados, un viajero muerto y operaciones suspendidas

    John Reimberg, ministro del Interior, además confirmó que las autoridades lograron la retención en flagrancia de dos adolescentes, de 15 y 16 años de edad

    Publicado por: SoloDuque

    aeropuerto de guayaquil
    Sicariato en el aeropuerto de Guayaquil: Dos menores armados capturados, un viajero muerto y operaciones suspendidas

    Resumen: La balacera se registró alrededor de las 18:00 horas. Los presentes vivieron momentos de terror, corriendo de un lado a otro sin saber cómo reaccionar, mientras los agentes de la policía ingresaban rápidamente a las instalaciones. Las maletas de las víctimas y de otros pasajeros quedaron abandonadas en el suelo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un grave ataque armado alteró la tranquilidad de los viajeros en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, Ecuador, durante la tarde de este miércoles 17 de junio de 2026.

    El violento suceso, catalogado preliminarmente con características de sicariato, obligó a la suspensión inmediata de todas las operaciones en la terminal aérea.

    Detalles de la emergencia y el caos en el recinto

    La balacera se registró alrededor de las 18:00 horas. Los presentes vivieron momentos de terror, corriendo de un lado a otro sin saber cómo reaccionar, mientras los agentes de la policía ingresaban rápidamente a las instalaciones. Las maletas de las víctimas y de otros pasajeros quedaron abandonadas en el suelo.

    El violento hecho dejó como saldo trágico una persona fallecida y al menos dos heridos que tuvieron que ser atendidos tras la emergencia.

    John Reimberg, ministro del Interior, además confirmó que las autoridades lograron la retención en flagrancia de dos adolescentes, de 15 y 16 años de edad, quienes fueron aislados por su presunta participación en el crimen. En el lugar también se incautaron dos armas de fuego.

    dos menores capturados con armas en aeropuerto de guayaquil

    Fotos publicadas por John Reimberg, ministro del Interior

    Un contexto de violencia persistente

    Este atentado en una de las principales puertas de entrada y salida del país ocurre apenas un día después de que el gobierno ecuatoriano decretara un nuevo estado de excepción que abarca a 10 provincias, incluyendo a Guayas, cuya capital es Guayaquil, en un intento por frenar la ola de violencia.

    Por el momento, las instalaciones aeroportuarias permanecen bajo estricto control policial mientras se adelantan las investigaciones de rigor y se evalúa la reactivación de los vuelos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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