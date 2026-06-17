Alias "javi", hermano y sucesor en "los choneros" del extraditado alias "fito", fue capturado en Bogotá. Horas después fue asesinado en Guayaquil un cabecilla de "las aguilas" banda al servicio de "los choneros"

Resumen: Horas después de la captura de alias "javi" fue asesinado un cabecilla de "las aguilas" en el aeropuerto de Guayaquil ¿estos dos hechos están relacionados?

Capturan en Colombia a alias ‘Javi’, el hombre más buscado de Ecuador y hermano del extraditado ‘Fito’

Minuto30.com .- El General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional de Colombia, anunció la captura de alias ‘Javi’, máximo cabecilla de la temida estructura criminal ‘Los Choneros. Este operativo representa un golpe histórico y sin precedentes contra el crimen organizado transnacional que opera en la región.

De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades, la caída de este objetivo de alto valor desarticula los planes de expansión de una de las organizaciones narcotraficantes más peligrosas de América Latina. A continuación, los detalles más relevantes:

Lazos familiares y sucesión: Alias ‘Javi’ es hermano del extraditado criminal alias ‘Fito’. Tras la caída de su hermano, asumió como el heredero directo de la estructura delictiva, tomando el control de ‘Los Choneros’ y liderando sus operaciones internacionales.

Circular Roja de Interpol: El cabecilla era el delincuente más buscado de Ecuador y era requerido a nivel global mediante una Notificación Roja de la Interpol. Deberá responder por los delitos de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Cooperación transnacional: La exitosa neutralización de este objetivo fue el resultado de un trabajo articulado de inteligencia entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía de Ecuador y el Centro Nacional de Inteligencia.

Freno a la expansión criminal: Con esta importante retención, las autoridades lograron desarticular una amenaza inminente, frustrando las intenciones de alias ‘Javi’ de fortalecer alianzas criminales y consolidar nuevos corredores para el tráfico de drogas en el continente.

Horas después fue asesinado un cabecilla de «las aguilas» en el aeropuerto de Guayaquil ¿tiene que ver con la captura de alias «javi»?

¡́ ́ ! La retención de alias Javi’, máximo cabecilla de ‘Los Choneros’ el delincuente más buscado de Ecuador, representa un golpe sin precedentes contra el crimen organizado transnacional en la región. Este… pic.twitter.com/DKtkO08aX1 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 17, 2026

En contexto: Fotos. Sicariato en el aeropuerto de Guayaquil: Dos menores armados capturados, un viajero muerto y operaciones suspendidas

Fotos. Identifican al hombre asesinado en el aeropuerto de Guayaquil: era un peligroso cabecilla de «los choneros» de fito