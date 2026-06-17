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Resumen: El historial delictivo de Suástegui Villanueva refleja su profundo involucramiento en el crimen organizado; además sería el cabecilla de "las aguilas" facción de " los choneros" del extraditado fito

Identifican al hombre asesinado en el aeropuerto de Guayaquil: era un peligroso cabecilla de «los choneros» de fito

Minuto30.com .- Las autoridades ecuatorianas han confirmado la identidad del hombre que perdió la vida durante el ataque armado al estilo sicariato registrado este miércoles en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.

A través de sus redes sociales, el ministro del Interior, John Reimberg, reveló que la víctima era un peligroso líder criminal con un extenso prontuario delictivo.

El perfil del occiso: un objetivo de alto valor

El hombre fue identificado como Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un ciudadano ecuatoriano de 39 años de edad. De acuerdo con el reporte oficial, Suástegui fungía como cabecilla de la estructura criminal conocida como «Los Águilas», una facción de «los choneros» de Fito y con injerencia en el municipio de El Triunfo.

El Gobierno lo tenía catalogado como un delincuente de alto riesgo y un «objetivo criminal priorizado» dentro de las estrategias de seguridad del Estado.

En contexto: Sicariato en el aeropuerto de Guayaquil: Dos menores armados capturados, un viajero muerto y operaciones suspendidas

Extenso prontuario criminal y judicial

El historial delictivo de Suástegui Villanueva refleja su profundo involucramiento en el crimen organizado. El ministro Reimberg detalló el siguiente balance sobre sus antecedentes:

Contaba con cuatro antecedentes policiales, tres detenciones previas y tres reportes figurando como sospechoso en distintos partes oficiales.

Registraba dos ingresos formales al sistema penitenciario como Persona Privada de la Libertad (PPL).

Entre sus antecedentes más graves destacaban investigaciones abiertas por asociación ilícita (2015), asesinato (2019) y tenencia de armas no autorizadas (2022).

En el ámbito judicial, presentaba un proceso activo por conducción en estado de embriaguez en el año 2025 y figuraba en los registros como una persona que ya había recibido una sentencia condenatoria en 2018.

Esta revelación confirma que el ataque armado dentro de la terminal aérea fue un atentado dirigido y enmarcado en la disputa de las organizaciones delictivas que operan en la región.

El asesinato de Carlos Alberto Suástegui Villanueva ocurre horas después de que se confirmara la captura de alias ‘Javi’, el delincuente más buscado de Ecuador, hermano de «fito» y máximo cabecilla de la temida estructura criminal ‘Los Choneros’.