Raya se perdió en Manrique Central: es una perrita criolla ¿la has visto?

Minuto30.com .- Raya, una perrita blanca con “rayas” grises se extravió en Manrique Central y su familia la busca afanosamente. Si la ha visto comuníquese al whatsapp de contacto.
La mascota es una criollita de tamaño pequeño; tiene aproximadamente 11 años, por lo que ya empieza a necesitar cuidados especiales.
La perrita es muy miedosa por lo que podría estar escondida en sectores cercanos.
Si la encontró, la ha visto o sabe e su paradero, comuníquese de inmediato al whatsapp 3104328212
