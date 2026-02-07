Menú Últimas noticias
    Raya se perdió en Manrique Central: es una perrita criolla ¿la has visto?

    Raya tiene aproximadamente 11 años, por lo que ya empieza a necesitar cuidados especiales

    Publicado por: SoloDuque

    Raya es una criolla de tamaño pequeño que se extravió en el nororiente de Medellín
    Resumen: La mascota es una criollita de tamaño pequeño; tiene aproximadamentte 11 años, por lo que ya empieza a necesitar cuidados especiales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Raya, una perrita blanca con “rayas” grises se extravió en Manrique Central y su familia la busca afanosamente. Si la ha visto comuníquese al whatsapp de contacto.

    La mascota es una criollita de tamaño pequeño; tiene aproximadamente 11 años, por lo que ya empieza a necesitar cuidados especiales.

    La perrita es muy miedosa por lo que podría estar escondida en sectores cercanos.

    Si la encontró, la ha visto o sabe e su paradero, comuníquese de inmediato al whatsapp 3104328212

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


