¡Qué tragedia! Dos gemelas murieron en Medellín tras consumir un jabón artesanal y pastillas para dormir

Resumen: Dos hermanas gemelas de 33 años murieron en el barrio 20 de Julio, comuna 13 de Medellín, al parecer tras consumir un jabón artesanal y medicamentos para dormir. Alcanzaron a ser llevadas a un centro asistencial, pero fallecieron. La Sijín investiga el caso y los cuerpos están en Medicina Legal.

Una extraña y dolorosa situación enluta al occidente de Medellín: dos hermanas gemelas, de apenas 33 años, perdieron la vida dentro de una vivienda del barrio 20 de Julio, en la comuna 13 (San Javier), en un caso que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes judiciales, los hechos se presentaron cerca de las 4:30 de la tarde del pasado sábado en la calle 39 con carrera 109. Fueron los propios familiares de las mujeres quienes dieron la voz de alarma, después de encontrar a las dos hermanas acostadas en sus respectivas camas, en medio de un cuadro que de entrada resultó desconcertante.

En el lugar, a pocos metros de donde estaban las gemelas, los allegados hallaron varios frascos de medicamentos para el sueño y un jabón artesanal que, según las primeras versiones, las mujeres habrían consumido. Este último elemento es hoy el centro de la investigación, pues no es común que un producto de este tipo esté relacionado con un desenlace tan trágico.

Las gemelas alcanzaron a ser llevadas a un centro asistencial

Al notar que las dos hermanas aún estaban con vida, sus familiares decidieron no esperar una ambulancia y las subieron a un taxi con destino a la Unidad Intermedia de San Javier, el centro asistencial más cercano al sector.

Sin embargo, el estado de ambas ya era muy delicado. Una de las gemelas falleció en el camino, antes de recibir atención médica. La otra sí logró llegar con vida y fue intervenida de inmediato por los galenos, pero su muerte se registró minutos después, mientras se encontraba en la sala de reanimación, pese a los esfuerzos del personal de salud.

Las víctimas fueron identificadas como Linda Rosa y Laura María García Hortúa, dos hermanas gemelas de 33 años, residentes del barrio 20 de Julio, un sector popular del occidente de la capital antioqueña que hoy enfrenta esta doble pérdida.

Un jabón artesanal en el centro de la investigación

La inspección judicial a los cuerpos estuvo a cargo de agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Medellín, quienes recogieron en la vivienda los frascos de medicamentos y el jabón artesanal a medio consumir, elementos que ahora serán analizados para determinar qué componentes tenían.

Las autoridades buscan establecer qué tipo de sustancias contenía este producto artesanal, teniendo en cuenta que, por lo general, los jabones fabricados de manera casera con químicos pueden ocasionar afectaciones en la piel, como irritaciones o quemaduras, pero no suelen representar riesgos para la vida humana.

En cuanto a las pastillas halladas en el lugar, los investigadores señalaron que los medicamentos para dormir sí pueden resultar peligrosos, e incluso mortales, cuando se consumen en dosis altas o se mezclan con otras sustancias, como alcohol u otros fármacos. No obstante, según los reportes judiciales, en la vivienda no se encontraron otras sustancias de este tipo.

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Los cuerpos de las dos hermanas fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los peritos adelantarán los exámenes correspondientes para establecer con total precisión las causas de la muerte de ambas mujeres.

Fuentes judiciales indicaron que, por ahora, todas las hipótesis están abiertas y que será el dictamen de Medicina Legal, junto con los análisis de laboratorio que se le practiquen al jabón y a los medicamentos hallados, el que permita esclarecer qué fue exactamente lo que les provocó la muerte a las dos hermanas, un desenlace que ha generado conmoción en toda la comuna 13.

La comunidad del barrio 20 de Julio, mientras tanto, sigue atónita con lo ocurrido y espera que las investigaciones den prontas respuestas a una familia que hoy enfrenta un dolor doble, en medio de un caso que las autoridades mismas califican como extraño.

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Foto: Pexels