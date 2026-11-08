Resumen: Un adolescente de 16 años, identificado como Leyder Gómez Marzan, fue asesinado con un arma cortopunzante en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín. Las autoridades capturaron al presunto responsable. Esa misma noche, un adulto mayor de 72 años murió apuñalado en Castilla y un hombre fue baleado en el Doce de Octubre.

¡Qué dolor! Asesinaron a un adolescente de 16 años en San Cristóbal y hubo dos muertos más en Medellín

Una noche de violencia sacudió a Medellín. En cuestión de horas, tres personas perdieron la vida en hechos separados, entre ellas un adolescente de tan solo 16 años que fue atacado con un arma cortopunzante en el corregimiento de San Cristóbal.

El caso que más conmoción ha causado es el de Leyder Gómez Marzan, un menor de edad de 16 años cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada de este sábado 8 de noviembre en San Cristóbal, al occidente de la capital antioqueña.

De acuerdo con el reporte judicial, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con el fiscal encargado del caso, realizaron la inspección técnica al cadáver del adolescente, quien presentaba varias heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

Las autoridades confirmaron que, tras las primeras actuaciones adelantadas en el lugar de los hechos, lograron la captura del presunto responsable del homicidio del menor. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque contra el adolescente.

La muerte del joven ha generado preocupación entre los habitantes del corregimiento, uno de los sectores de Medellín que históricamente ha registrado altos índices de violencia, según los reportes de las autoridades. Varios vecinos aseguraron que en la zona se siente temor por la presencia de personas armadas durante la noche y pidieron un mayor acompañamiento de la Fuerza Pública.

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Otro adulto mayor fue asesinado en Castilla

Pero la de Leyder no fue la única vida que se apagó durante la noche del sábado en Medellín. En el barrio Francisco Antonio Zea, de la comuna 5, Castilla, José Alberto Fernández Restrepo, un adulto mayor de 72 años, también murió tras sufrir heridas con un arma cortopunzante.

Según la información judicial, el anciano fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial en un intento por salvarle la vida. No obstante, falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el ataque.

Hasta el momento se desconocen los móviles de este segundo homicidio y las autoridades no han informado si hay personas capturadas por este hecho.

Tercer homicidio de la noche, en el Doce de Octubre

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Horas después, la violencia volvió a golpear el noroccidente de la ciudad. En el barrio Picacho, de la comuna 6, Doce de Octubre, un hombre de entre 35 y 40 años fue asesinado con arma de fuego.

El caso fue conocido por las autoridades mediante una llamada a la línea de emergencias 123. Hacia las 11:15 de la noche, investigadores de la SIJIN adelantaron la inspección técnica al cuerpo de la víctima, cuya identidad todavía no ha sido establecida.

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Autoridades investigan los tres casos

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana continúan con las investigaciones de los tres homicidios, mientras avanzan en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables.

Los investigadores revisan las cámaras de seguridad de los sectores donde ocurrieron los hechos y recogen testimonios de los vecinos para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron asesinadas las tres víctimas.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que aporte cualquier información que ayude a esclarecer estos casos. Los ciudadanos pueden reportar datos de manera anónima a través de la línea 123 o acercarse a cualquier estación de Policía.

Esta ola de violencia vuelve a encender las alarmas en Medellín, una ciudad que en los últimos meses había mostrado cifras a la baja en homicidios, pero que sigue registrando hechos de sangre que enlutan a las familias paisas. Los tres casos ocurridos en una sola noche tienen a las autoridades trabajando contra el reloj para evitar que queden en la impunidad.

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Foto de archivo.