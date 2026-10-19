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Extranjero fue hallado muerto en Laureles este lunes: Medicina Legal establecerá la causa

Un extranjero fue hallado muerto este lunes en Laureles, Medellín. La causa del fallecimiento está por establecer. Medicina Legal entregará el dictamen forense.

Publicado por: SoloDuque

Policías y personal forense en el sector de Laureles, Medellín
Foto: Redes Sociales
Extranjero fue hallado muerto en Laureles este lunes: Medicina Legal establecerá la causa

Resumen: Un extranjero fue hallado muerto este lunes en Laureles, Medellín. De manera preliminar se conoció que era puertorriqueño. Las autoridades acudieron para la inspección técnica al cadáver. La causa de la muerte está por establecer y Medicina Legal entregará el dictamen.

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Un ciudadano extranjero fue hallado muerto en la mañana de este lunes, 19 de octubre, en el sector de Laureles, en Medellín.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar la inspección técnica al cadáver. De manera preliminar se conoció que el hombre era puertorriqueño.

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La causa de la muerte está por establecer

Por ahora, la causa del fallecimiento quedó por establecer. Será Medicina Legal la entidad encargada de entregar el dictamen que permita determinar qué ocasionó la muerte del extranjero.

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La información conocida hasta el momento es preliminar y no permite precisar las circunstancias del deceso.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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