Resumen: Llegaron a Medellín 16 indígenas de Nuquí (Chocó), ocho de ellos menores de edad, desplazados por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, que dejan dos indígenas asesinados y uno presuntamente secuestrado. Las cuatro familias fueron recibidas por la Alcaldía, declararon ante la Personería y permanecen en albergues con ayuda humanitaria. La Defensoría del Pueblo alertó que cerca de 500 indígenas más fueron desplazados en Jurubidá y que otros 300 evalúan salir.

¡Duro! 16 indígenas huyeron de la guerra entre el Clan del Golfo y el ELN y llegaron desplazados a Medellín

Dieciséis indígenas del municipio de Nuquí, en el Chocó, llegaron este domingo a Medellín desplazados por la violencia que se vive en esa zona del país, donde los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN tienen a las comunidades atrapadas en medio del fuego cruzado.

Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera y entre ellas hay ocho menores de edad. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la capital antioqueña, se trata de cuatro grupos familiares que se vieron obligados a abandonar sus territorios por el recrudecimiento del conflicto armado.

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¿Por qué salieron de Nuquí?

La situación en Nuquí es crítica. En los últimos días, las disputas entre el Ejército Gaitanista de Colombia, como se autodenomina el Clan del Golfo, y el Ejército de Liberación Nacional dejan dos indígenas asesinados y una tercera persona presuntamente secuestrada, hechos que terminaron de empujar a estas familias a salir de sus tierras.

En Medellín fueron recibidos por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía. Las 16 personas ya rindieron declaración ante la Personería de la ciudad y por ahora permanecen en albergues, donde reciben acompañamiento y ayuda humanitaria.

«Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno, y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín, donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a esta población que viene amenazada y desplazada», indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.

El traslado de las familias se hizo por vía aérea y fue costeado en su totalidad por la alcaldía de Nuquí, que buscaba sacarlas cuanto antes de la zona de riesgo. Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad lograron salir: muchos siguen en el municipio, sometidos a amenazas e intimidaciones por parte de los actores armados que se disputan ese territorio del litoral pacífico chocoano.

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Una crisis humanitaria que sigue creciendo

Las administraciones de Nuquí y Medellín trabajan de manera articulada para restablecer la seguridad en la zona y para garantizar la llegada de quienes aún esperan salir. Según cifras del Distrito, solo este año Medellín ha recibido a más de mil personas víctimas del conflicto armado que llegan buscando protección.

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Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de una grave crisis humanitaria en Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo y el ELN.

El organismo defensor advirtió que esa comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que alrededor de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad que se viven en la zona.

La Defensoría había advertido días atrás sobre el agravamiento del riesgo en Nuquí tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos violentos que antecedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios ancestrales.

El Pacífico chocoano se ha convertido en escenario de una disputa territorial entre estos dos grupos ilegales, que buscan el control de las rutas del narcotráfico que salen hacia el océano. En medio de esa guerra están las comunidades indígenas y campesinas, que terminan confinadas, amenazadas o desplazadas de sus tierras.

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Las autoridades de Medellín reiteraron que seguirán atendiendo a la población que llegue desplazada a la ciudad y que el acompañamiento a estas 16 personas continuará mientras se definen las medidas de protección que requiere cada núcleo familiar.

Foto: Archivo