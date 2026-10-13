‘Que lleven pruebas, no entrevistas’: Laura Sarabia responde a las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Resumen: Laura Sarabia calificó como graves las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y pidió que las autoridades revisen los registros de vuelos oficiales.

La excanciller Laura Sarabia calificó como de suma gravedad las denuncias de Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, sobre presuntos movimientos de dinero y droga en aviones oficiales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Sarabia explicó a Caracol Radio que los vuelos internacionales en aeronaves oficiales tienen protocolos de la Fuerza Aérea para controlar la carga. Según dijo, los pasajeros deben llegar con dos o tres horas de anticipación para que se pesen las maletas y se le informe al piloto el peso total. Como esos procedimientos quedan registrados, consideró oportuno que la Fiscalía y la Procuraduría accedan a esa información.

Sobre su paso por el Gobierno como directora del Dapre y jefa de gabinete, Laura Sarabia aseguró que nunca supo de irregularidades de la entonces primera dama ni de sus funcionarios. Precisó que Alcocer jamás le pidió hacer un contrato irregular y que el hecho de que tuviera amigos en distintas entidades no prueba, por sí solo, un delito.

La excanciller también lanzó un mensaje a quienes hoy hacen denuncias: los funcionarios tienen el deber legal de reportar los delitos de inmediato, no años después, cuando termina el Gobierno o tras una pelea. Por eso, pidió llevar pruebas ante las autoridades en lugar de dar entrevistas.

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En esa línea respondió a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien ha hablado de un supuesto chantaje de Sarabia a Petro para obtener un cargo diplomático. Según la excanciller, si Rodríguez conocía algo así, habría incurrido en una omisión al no denunciarlo. También negó que su regreso al Gobierno en 2023 hubiera sido un acuerdo con Verónica Alcocer y aseguró que fue una decisión de Petro.

Las declaraciones de Laura Sarabia llegan el mismo día en que la Procuraduría citó a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas por estas denuncias. Alcocer, por su parte, negó las acusaciones, en la que aseguró que carecen de sustento.

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