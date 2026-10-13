El Papa a su llegada al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, para someterse a una operación por un nódulo en el Pulmón

Resumen: Comunidades de los cinco continentes, conferencias episcopales y su congregación agustina elevan plegarias por la salud del pontífice, intervenido por un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli.

La Iglesia católica se une en oración mundial tras la hospitalización del papa León XIV en Roma

Minuto30.com .- Tras el ingreso del papa León XIV al Policlínico Agostino Gemelli de Roma este 13 de octubre para someterse a una intervención quirúrgica torácica programada, la Iglesia universal desplegó una masiva cadena de oración y muestras de solidaridad que abarca desde la curia vaticana hasta diócesis en Asia, África, Europa y América.

Jornadas de oración en Roma y movilización de su orden religiosa

La diócesis de Roma concentró sus actos litúrgicos en el propio centro asistencial y en basílicas emblemáticas de la capital italiana:

Rosario diocesano: El cardenal vicario Baldassare Reina convocó a parroquias y comunidades religiosas para el rezo del Santo Rosario en la Capilla San Juan Pablo II del hospital Gemelli, acto transmitido a través de Radio Vaticana.

Vigilia de los hermanos agustinos: La orden religiosa a la que pertenece el pontífice organizó una vigilia en la plaza de la basílica de Santa María la Mayor y articuló un «ramo espiritual» con ofrendas de misas y oraciones que suma la participación de comunidades en 39 países.

Mensaje desde el Vaticano: Representantes eclesiales reunidos en torno a la exhortación Amoris laetitia enviaron un mensaje de respaldo al papa, agradeciendo su cercanía pastoral con las familias del mundo.

Solidaridad en los cinco continentes

Líderes de las conferencias episcopales internacionales manifestaron su respaldo espiritual y compartieron detalles sobre el ánimo del pontífice:

Japón: El cardenal arzobispo de Tokio, Tarcisio Isao Kikuchi, quien sostuvo audiencia con el pontífice en la víspera de la operación, reveló que el santo padre decidió programar el procedimiento con celeridad para evitar cancelaciones o modificaciones en su agenda de visita a América Latina.

Ucrania: El jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, agradeció los persistentes llamados del pontífice hacia una paz justa y su mediación para reactivar el transporte de cereales a través del mar Negro hacia naciones vulnerables.

África y Madagascar: A través del Simposio de Conferencias Episcopales (SCEAM), presidido por el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, se extendió la directriz a obispos, clero y laicos del continente para encomendar la recuperación papal durante las celebraciones eucarísticas.

El respaldo familiar y de la Orden de Malta

A las manifestaciones se sumó el pronunciamiento de su hermano, Louis Prevost, quien desde Estados Unidos expresó su confianza en que el pontífice «se recuperará por completo para continuar guiando a la Iglesia católica».

Asimismo, hicieron públicas sus plegarias el patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa; el Gran Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta, fray John T. Dunlap; la pastoral penitenciaria de Italia y la comunidad católica polaca, que convocó a una vigilia en la Plaza de San Pedro el próximo 16 de octubre.