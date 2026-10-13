Resumen: La Procuraduría citó a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas por sus denuncias contra Verónica Alcocer sobre presunta corrupción y narcotráfico.

¡La Procuraduría mueve ficha! Cita a Eva Ferrer y a otras cinco personas por las denuncias contra Verónica Alcocer

La Procuraduría General de la Nación citó a declarar, bajo la gravedad de juramento, a Eva Ferrer y a otras cinco personas. La decisión llega a raíz de las denuncias publicadas por la revista Semana el pasado 10 de octubre sobre presuntos actos de corrupción y narcotráfico que involucrarían a la exprimera dama Verónica Alcocer y a varios servidores públicos.

Junto a Ferrer, exconsejera presidencial y exasesora de Alcocer, fueron llamados Carmen Caballero, exdirectora de ProColombia; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del ICBF; Guillermo Reyes, exembajador de Colombia en Suecia, e Ingrid Carolina Plata Navas, amiga cercana de la exprimera dama.

La decisión quedó consignada en un auto expedido este 13 de octubre. En él, la entidad también ordenó a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar pruebas para establecer si los hechos denunciados ocurrieron y si hubo faltas disciplinarias por parte de los involucrados.

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La diligencia se enmarca en una investigación que la Procuraduría ya había abierto por publicaciones anteriores del mismo medio, en las que Eva Ferrer también hizo señalamientos sobre supuestos actos de corrupción. Con los nuevos testimonios, el organismo busca complementar el expediente que ya está en curso.

En su más reciente entrevista con Semana, Ferrer aseguró que Alcocer habría traído desde Venezuela US$2,5 millones en enero de 2023, en un avión oficial.

Según ella, parte de ese dinero tendría como destino la campaña de su primo, Mario Fernández Alcocer. Su relato indica que esa información se la dio el empresario catalán Manel Grau.

La exasesora también afirmó que habría fotografías de Alcocer bajando de un avión con maletas que contendrían droga, aunque no presentó esas imágenes. Además, describió a la exprimera dama como la cabeza no visible de una supuesta red y señaló al expresidente Gustavo Petro como «una pieza» de esa estructura.

Ferrer aseguró que decidió hablar por su seguridad. Según dijo, tras la divulgación de unos audios el 1 de agosto de 2026 recibió una llamada que interpretó como una amenaza, y desde entonces permanece escondida.

Las declaraciones que reciba la Procuraduría servirán para evaluar el alcance de esos señalamientos. Por otro lado, Grau enfrenta una denuncia ante la Fiscalía, presentada por el abogado Carlos Soler, por una presunta estafa de $4.900 millones a empresarios, un caso distinto a este.

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