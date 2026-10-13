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«Blanco es, gallina lo pone»: Ángela Benedetti cuestiona presunta injerencia de Verónica Alcocer y Laura Sarabia en el caso de la UNGRD

«Blanco es, gallina lo pone. ¿Laura y Verónica están implicadas en ese caso también?» en referencia a la mega corrupción en la UNGRD

Publicado por: SoloDuque

Laura Sarabia y Verónica Alcocer señaladas por Angela Benedetti ¿tendrían que ver algo en escándalo de la UNGRD?
Laura Sarabia y Verónica Alcocer señaladas por Angela Benedetti ¿tendrían que ver algo en escándalo de la UNGRD?
«Blanco es, gallina lo pone»: Ángela Benedetti cuestiona presunta injerencia de Verónica Alcocer y Laura Sarabia en el caso de la UNGRD

Resumen: La hermana de Armando Benedetti conectó declaraciones recientes de Eva Ferrer, Angie Rodríguez y Sandra Ortiz sobre cuotas de poder en el Fondo Adaptación y la compra de carrotanques en La Guajira.

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Minuto30.com .- A través de sus redes sociales, Ángela Benedetti lanzó duros cuestionamientos en torno a las investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señalando presuntos vínculos e injerencias políticas de la primera dama, Verónica Alcocer, y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Laura Sarabia, en entidades asociadas al manejo de esos recursos.

Los señalamientos y conexiones expuestas por Benedetti

La exembajadora y hermana de Armando Benedetti hilvanó una serie de testimonios y declaraciones públicas de personas cercanas al círculo del Gobierno Nacional para poner sobre la mesa la influencia que ambas figuras habrían ejercido:

Declaraciones de Eva Ferrer: Recordó la reciente entrevista concedida a Semana, donde Ferrer afirmó que entre las dependencias en las que Verónica Alcocer ejercía injerencia directa figuraba el Fondo Adaptación, entidad adscrita al sector y articulada con presupuestos de gestión del riesgo.

Denuncias de Angie Rodríguez: Citó su intervención en Vértice Noticias, donde sostuvo que el abogado Mauricio Pava —vinculado a Sarabia y apoderado de Alcocer— presuntamente contaba con «fichas clave» dentro del mismo Fondo Adaptación. En ese punto, Benedetti trajo a colación a Daniela Andrade, funcionaria que participó en la firma de los contratos para la adquisición de los carrotanques destinados a La Guajira.

Los testimonios de Sandra Ortiz: Subrayó las declaraciones de la exconsejera presidencial para las Regiones, quien en reiteradas ocasiones se ha referido a «dos mujeres muy poderosas y cercanas al presidente Petro» con alto margen de maniobra e influencia al interior de la UNGRD.

angela benedetti laura y alcocer

Trino de Angela Benedetti sobre escándalo que rodea a Verónica Alcocer por declaraciones de Eva Ferrer y no deja afuera a Laura Sarabia

Cuestionamiento a las investigaciones judiciales

A partir de estas referencias, Benedetti concluyó su pronunciamiento exigiendo claridad sobre el alcance de las pesquisas que adelanta la justicia frente al entramado de corrupción:

«Blanco es, gallina lo pone. ¿Laura y Verónica están implicadas en ese caso también? Si así es, ¿por qué nadie las menciona?», sentenció la dirigente política, abriendo el debate sobre si los entes de control deben indagar de fondo las menciones de los testigos sobre el Fondo Adaptación y la cúpula del Ejecutivo.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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