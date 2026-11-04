Resumen: Un adolescente de 16 años, identificado como Cristian Camilo, fue asesinado con arma de fuego en la vereda Santa Mónica de Concordia, Antioquia. El cuerpo fue hallado el lunes 2 de noviembre con tres impactos de bala. Las autoridades investigan si el menor fue instrumentalizado por grupos ilegales del Suroeste, la subregión con más homicidios en el departamento.

Adolescente de 16 años fue acribillado en una vereda de Concordia: investigan si lo reclutó un grupo armado

Un adolescente de 16 años, identificado como Cristian Camilo, fue asesinado con arma de fuego en la zona rural de Concordia, municipio del Suroeste de Antioquia. El crimen ocurre en medio de la creciente preocupación de las autoridades por el accionar de los grupos armados ilegales en esa subregión del departamento.

El cuerpo del menor fue encontrado hacia las 3:00 de la tarde del lunes 2 de noviembre en la vereda Santa Mónica, sobre la carretera que comunica a Concordia con el municipio de Betulia. Fueron los habitantes del sector quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver.

El aviso permitió el desplazamiento de los organismos judiciales, que realizaron la inspección técnica del cuerpo y recopilaron elementos que contribuyan al esclarecimiento del homicidio. Durante el procedimiento, los investigadores establecieron que el adolescente presentaba tres impactos de arma de fuego: en el brazo izquierdo, en el abdomen y en la pierna izquierda.

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De acuerdo con la información atribuida a la Alcaldía de Concordia, Cristian Camilo habría abandonado sus estudios aproximadamente un año antes de su muerte.

Investigan si el adolescente fue instrumentalizado por grupos criminales

Una de las principales hipótesis que analizan las autoridades es que el adolescente habría sido instrumentalizado por alguna de las organizaciones delincuenciales que tienen presencia en Concordia y en otros municipios del Suroeste antioqueño.

Ante la gravedad del caso, el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, brigadier general retirado Luis Eduardo Martínez Guzmán, solicitó avanzar con celeridad en las investigaciones para establecer los móviles del asesinato.

“Pedimos a la Policía Nacional inmediatamente avanzar para esclarecer este hecho. Necesitamos saber qué hay ahí, por qué se presentó este hecho, por qué contra un joven de estos, si es que estaba instrumentalizado por alguna de las organizaciones delincuenciales que delinquen en el Suroeste de Antioquia”, manifestó Martínez.

Concordia es un municipio de cerca de 22.000 habitantes, ubicado a unos 95 kilómetros de Medellín por vía pavimentada. Es conocido como el «Balcón cívico del Suroeste Antioqueño» y su economía gira en torno al café de altura que se cultiva en sus veredas.

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El Suroeste, la subregión más golpeada por los homicidios en Antioquia

El asesinato del adolescente se conoce en medio de la preocupación de las autoridades departamentales por el deterioro de las condiciones de seguridad en varios municipios del Suroeste, donde las disputas entre organizaciones ilegales siguen representando un desafío para la fuerza pública.

De acuerdo con información entregada por las autoridades departamentales, el Suroeste es la subregión que registra el mayor número de homicidios en Antioquia, situación que relacionan con la presencia e injerencia de 16 organizaciones delincuenciales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas.

Precisamente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezó un Consejo de Seguridad en el municipio de Andes con los alcaldes y autoridades de nueve municipios del Suroeste, en el que se analizó el accionar de estructuras como el Clan del Golfo, La Terraza y El Mesa. En esos municipios se registran 17 homicidios más en lo que va corrido del año frente al mismo periodo del año anterior.

El mandatario seccional también denunció que algunos cabecillas de esas estructuras estarían adelantando labores de reclutamiento de nuevos miembros, una situación que estaría relacionada con la presión de la Fuerza Pública y los organismos judiciales sobre las organizaciones criminales, cuyos integrantes han resultado afectados por las operaciones adelantadas en el territorio.

Por varios de esos cabecillas la Gobernación de Antioquia ofrece recompensas de hasta 500 millones de pesos, como en el caso de alias ‘Soldado’, cabecilla del Clan del Golfo, y de alias ‘Barcelona’, cabecilla de La Terraza. También hay recompensas de hasta 200 millones de pesos por alias ‘Freddy Roca’, de hasta 100 millones por alias ‘Tato’ y de hasta 50 millones por alias ‘Tigre’ y alias ‘Pantera’, señalados de hacer parte de esa organización criminal.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen del adolescente y dar con los responsables del hecho que enluta a una familia de Concordia.