Resumen: Dos hombres fueron capturados en Bello por su presunta participación en el homicidio de un pensionado de 73 años durante un robo en el barrio Boston, Medellín.

¡Lo mataron por robarle! Capturan a dos hombres por el homicidio de un adulto mayor de 73 años en Medellín

Dos hombres fueron capturados en Bello, señalados de estar involucrados en el homicidio de un pensionado de 73 años en Medellín. El crimen ocurrió el 22 de junio de 2026 en el barrio Boston y, según la investigación, habría sido cometido durante un robo en la vivienda de la víctima.

El resultado se logró mediante un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Luego de cuatro meses de labores investigativas, las autoridades identificaron a los presuntos responsables y ejecutaron las órdenes judiciales para detenerlos.

De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos habrían ingresado al inmueble con la intención de apoderarse de dinero y otros elementos de valor. Durante el asalto, presuntamente sometieron al adulto mayor, lo golpearon y lo ataron de pies y manos.

La investigación también señala que los agresores habrían utilizado una bolsa plástica para torturarlo mientras intentaban obtener información sobre el lugar donde guardaba su dinero. Estos hechos hacen parte de los elementos recopilados por las autoridades para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Los capturados registran anotaciones judiciales por hurto y ahora deberán responder ante la justicia por el delito de homicidio agravado. Su vinculación al caso se encuentra en manos de las autoridades competentes, que adelantarán el proceso judicial correspondiente.

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El crimen generó preocupación por la violencia ejercida contra una persona de la tercera edad dentro de su propio hogar. La captura de los dos sospechosos representa un avance en la investigación de lo ocurrido en Boston y busca establecer las responsabilidades individuales en el ataque.

Con este procedimiento, las autoridades de Medellín reiteraron la importancia del trabajo coordinado entre los organismos de seguridad y la Fiscalía para identificar a quienes estarían detrás de hechos violentos y llevarlos ante la justicia.

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