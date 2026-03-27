¡Cifras alarmantes! Medellín registró siete homicidios en menos de 48 horas

Una serie de hechos violentos ocurridos en un corto periodo de tiempo volvió a encender las alarmas en Medellín. En menos de 48 horas, siete personas fueron asesinadas en distintos puntos de la ciudad, en episodios que hoy son materia de investigación.

Hechos concentrados en varias comunas

Los casos se distribuyeron en varias comunas y corregimientos, con especial concentración en sectores como Castilla y San Javier. Solo durante la tarde del 26 de marzo se reportaron múltiples ataques que dejaron cuatro víctimas mortales. Uno de los hechos más delicados se presentó en el barrio Toscana, donde dos hombres fueron atacados con arma de fuego dentro de un parqueadero.

En este lugar, las autoridades adelantan el análisis de cámaras de seguridad, mientras avanzan las diligencias judiciales. Posteriormente, en medio de operativos relacionados con estos hechos, fueron capturadas cuatro personas y se incautaron tres armas de fuego de distintos calibres.

De forma paralela, en la parte alta de San Javier, en una zona boscosa del sector Monteverde, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre con signos evidentes de violencia. Este caso permanece en verificación mientras se desarrollan las labores correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

En la misma comuna, otro hecho se registró en el barrio Juan XXIII, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego en un callejón. Allí, las condiciones del entorno, como la ausencia de cámaras, han representado una dificultad inicial para el avance de la investigación.

Los registros oficiales también dan cuenta de tres homicidios adicionales ocurridos el 25 de marzo. Uno de ellos tuvo lugar en el barrio La Cruz, en Manrique, donde un hombre no identificado murió tras recibir heridas con arma cortopunzante, al parecer en medio de una discusión.

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Ese mismo día, en el corregimiento de San Cristóbal, un hombre de 46 años, luego de ser atacado por un sujeto que huyó en motocicleta. Horas más tarde, en el centro de la ciudad, otro hombre perdió la vida tras un ataque con arma blanca, también en circunstancias asociadas a una riña.

Cifras que mantienen la alerta en la ciudad

En medio de esta seguidilla de hechos, las cifras evidencian que la comuna 10 continúa siendo una de las más afectadas por los homicidios en lo que va del año, mientras que otras zonas como Belén, Villahermosa, Aranjuez y San Cristóbal también registran varios casos.

Adicionalmente, en otra jornada reciente, cinco homicidios se registraron en menos de 24 horas, lo que refuerza la preocupación por la persistencia de estos hechos. En Castilla, un intercambio de disparos dejó dos personas muertas, mientras que en San Javier se reportaron otros casos, incluyendo el hallazgo de un cuerpo en zona boscosa y el asesinato de un joven en vía pública.

La violencia también alcanzó el barrio Trinidad, en Belén, donde un hombre fue atacado con arma blanca. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de cada uno de estos hechos y establecer posibles conexiones entre ellos. Entretanto, organizaciones sociales han insistido en la necesidad de revisar las estrategias actuales en materia de seguridad, en medio de un contexto que sigue generando preocupación en la ciudad.