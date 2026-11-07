Resumen: La Conmebol tenía unos 14,3 millones de dólares depositados en Ueno Bank, el banco paraguayo intervenido por el Banco Central. El organismo asegura que ni las finales de la Libertadores y la Sudamericana ni el pago de los premios corren riesgo.

¡Preocupación en el fútbol! Conmebol tenía 14,3 millones de dólares en el banco intervenido en Paraguay

La Conmebol tenía unos 14,3 millones de dólares depositados en Ueno Bank, el banco paraguayo intervenido esta semana por el Banco Central por problemas de solvencia.

Según informes de medios argentinos y paraguayos, la entidad que dirige el fútbol sudamericano aparece entre los principales depositantes de esa institución, una revelación que encendió las alarmas a pocas semanas de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿Cuánta plata tenía la Conmebol en Ueno Bank?

De acuerdo con el medio argentino iProfesional, que dio a conocer la cifra, la Conmebol tenía cerca de 14,3 millones de dólares en Ueno Bank, un banco digital que pertenece al Grupo Vázquez y que fue intervenido y cerrado el pasado martes por el Banco Central del Paraguay, tras constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo exigido.

Según el diario argentino Clarín, el dinero corresponde a un certificado de depósito de ahorro (CDA) a plazo fijo, es decir, una de las tantas inversiones del organismo, cuya facturación anual supera los 600 millones de dólares. El monto equivale a cerca del 2,5 % de los ingresos de la Conmebol.

«Los partidos no corren ningún riesgo ni tampoco el tema de los premios»

Pese al escándalo, desde la casa matriz del fútbol sudamericano buscaron transmitir tranquilidad sobre la realización de las finales y el pago de los premios. «Los partidos no corren ningún riesgo ni tampoco el tema de los premios», aseguraron desde la Conmebol a Clarín, y precisaron que ese dinero «sale de otro lado».

El organismo puso los montos en contexto: el campeón de la Copa Libertadores se llevará 25 millones de dólares y el subcampeón, 7 millones; mientras que la final de la Copa Sudamericana repartirá 10 millones de dólares para el vencedor y 2 millones para el perdedor. En total, los premios acumulados de los dos torneos superan los 300 millones de dólares.

Vale recordar que la final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en Colombia: Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. La gran final de la Copa Libertadores, entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, está prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Jugadores de la Selección de Paraguay, también afectados

La crisis de Ueno Bank también golpea a los futbolistas de la Selección de Paraguay que juegan en el exterior, pues varios de ellos tenían sus ahorros depositados en esa entidad. De acuerdo con el diario paraguayo ABC Color, al menos diez jugadores iniciarían acciones legales en las próximas horas por medio de una demanda colectiva.

«Los jugadores no operan de manera frecuente o diaria en el sistema paraguayo, pero tienen sus ahorros en ese banco. La idea es presentar una demanda colectiva. Es la mejor o la más sencilla manera de obtener un resultado judicial: es más práctico ir todos juntos que por separado. Al fútbol le han mentido y asaltado. Es un día bastante duro para toda la nación», contó el abogado y representante Rodrigo Codas.

Además, los futbolistas difundieron un comunicado en el que aseguraron: «Nosotros también fuimos víctimas de esta situación».

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tampoco se quedó al margen. La entidad eliminó a Ueno Bank, uno de sus principales patrocinadores, de sus publicaciones en redes sociales, aunque por ahora el estadio Defensores del Chaco y el estadio de Cerro Porteño conservan la denominación comercial del banco.

En un comunicado, la APF expresó su solidaridad con los afectados y aseguró que trabaja para acompañar a los clubes, futbolistas e integrantes del fútbol paraguayo. «La APF ratifica con firmeza que todas las competiciones del fútbol paraguayo actualmente en disputa continuarán desarrollándose con absoluta normalidad», señaló.

Una crisis que sacude a Paraguay

La intervención de Ueno Bank, ordenada por unanimidad por la junta directiva del Banco Central del Paraguay, dejó congelados los ahorros de millones de clientes desde la madrugada del martes. El banco, uno de los principales del país, tiene unos tres millones de clientes, cerca del 60 % de la población adulta paraguaya, y gestiona más de 800 millones de dólares de dinero público, entre ellos unos 380 millones de dólares del fondo estatal de pensiones, el Instituto de Previsión Social (IPS).

El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay cubre los ahorros hasta por 228 millones de guaraníes por persona, unos 38.200 dólares; quienes superen ese monto deberán esperar el balance definitivo de la Superintendencia de Bancos. Varios directivos de la entidad, entre ellos su presidente, fueron detenidos, y el escándalo derivó en una crisis política que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña, según medios internacionales. Entre tanto, desde el jueves el Banco Central empezó a devolver los ahorros mediante anticipos de garantía, comenzando por los clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.600 dólares), y los próximos grupos habilitados para cobrar se comunicarán de manera progresiva.

Lea también: ¡Sacudón en Paraguay! Intervienen Ueno Bank, congelan los ahorros y estallan protestas en Asunción

Lea también: Paraguay: Peña pidió la renuncia del presidente del Banco Central tras la crisis de Ueno Bank

También te puede interesar: CONMEBOL alerta por venta no autorizada de entradas para las finales de la Libertadores y la Sudamericana