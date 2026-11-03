¡Sacudón en Paraguay! Intervienen Ueno Bank, congelan los ahorros y estallan protestas en Asunción

Resumen: El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, por insuficiencia de solvencia. Los ahorros de millones de clientes quedaron congelados y cientos de jubilados y ahorristas protestaron en Asunción exigiendo la devolución de su dinero.

El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino este martes Ueno Bank, uno de los principales bancos del país suramericano, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido. La decisión dejó congelados los ahorros de millones de clientes y desató protestas en el centro de Asunción y frente a la residencia presidencial.

La medida fue adoptada por unanimidad por la junta directiva del ente emisor y anunciada en la madrugada de este martes. Desde ese momento, todos los servicios de la entidad quedaron inactivos: ni la aplicación, ni las tarjetas, ni los cajeros automáticos operan.

«Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha», confirmó Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, en conferencia de prensa.

Un banco con tres millones de clientes

Ueno Bank, una entidad de banca digital, tiene unos tres millones de clientes, lo que equivale a cerca del 60% de la población adulta de Paraguay. Además, gestiona más de 800 millones de dólares de dinero público, entre ellos unos 380 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones de los jubilados paraguayos.

El Banco Central activó el procedimiento de resolución, un mecanismo legal que se aplica cuando una entidad financiera atraviesa una situación grave que pone en riesgo su estabilidad. Con ello, todos los activos y pasivos del banco quedaron congelados hasta que se determine cómo y hasta dónde se cubren las obligaciones de la entidad.

El presidente del BCP, Carlos Carvallo, informó que el análisis de la entidad comenzó el pasado 5 de junio y que los llamados créditos vinculados fueron el primer hecho que llamó la atención del regulador. La inspección posterior permitió seguir «la ruta del dinero» y detectar mayores irregularidades, que serán denunciadas ante las autoridades competentes.

Por su parte, el Ministerio Público paraguayo abrió una carpeta fiscal por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. Hasta el momento hay siete personas detenidas, entre ellas dos mujeres integrantes del Directorio del banco, y un directivo permanece prófugo con orden de captura.

¿Qué pasa con la plata de los ahorristas?

El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay cubre los ahorros hasta 75 salarios mínimos por persona, es decir, unos 228,3 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 38.200 dólares. Los clientes que superen ese monto deberán esperar el balance definitivo que adelantará la Superintendencia de Bancos.

Según el BCP, el proceso de conciliación de cuentas tomará unas dos semanas y solo después se devolverá el dinero asegurado, a través de la entidad que se comunique oficialmente a los clientes. El regulador advirtió, además, que nadie puede disponer de los recursos durante el procedimiento, por lo que cualquier «gestor» que prometa rescatar los fondos se trataría de un posible caso de estafa.

Protestas en Asunción: «Que devuelvan todo»

La molestia se tomó las calles. Desde las 6:00 de la tarde de este martes, centenares de ahorristas y jubilados se concentraron frente al Panteón Nacional de los Héroes, en el microcentro de Asunción, para exigir la devolución inmediata de su dinero.

La manifestación, que arrancó de forma pacífica, derivó en disturbios cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso Nacional y fue frenado por la Policía Nacional. Se registraron choques con los uniformados y corridas en la zona histórica de la capital.

«Me desperté y no tenía ni un peso», «Que devuelvan todo» y «No hay soberanía sin transparencia» fueron algunas de las consignas de los afectados, que rechazan los plazos anunciados por el Banco Central.

Otro grupo de manifestantes se trasladó hasta los alrededores de Mburuvicha Róga, la residencia oficial del presidente Santiago Peña, sobre la avenida Mariscal López. Con pancartas que exigen que «el Estado debe garantizar el 100% de los fondos», los indignados reclamaron la devolución del dinero del IPS y de las cajas de jubilados, y hubo forcejeos con los efectivos policiales.

En redes sociales circulan videos de las concentraciones de esta noche en Asunción, donde se ven multitudes frente a edificios emblemáticos de la capital paraguaya. La situación financiera de la nación suramericana se mantiene en vilo mientras avanza el proceso de resolución de uno de sus bancos más grandes.

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