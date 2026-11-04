Resumen: El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió la renuncia del titular del Banco Central tras el cierre de Ueno Bank, entidad donde el IPS, que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores, tenía fondos y unos 32.000 jubilados sus cuentas. Acordó con el Congreso una ley para usar el Fondo de Garantía y pagar a los ahorristas.

Paraguay: Peña pidió la renuncia del presidente del Banco Central tras la crisis de Ueno Bank

Ueno Bank, el banco intervenido, guardaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de la crisis que dejó a miles de clientes de Ueno Bank sin acceso a su dinero.

La decisión se conoció horas después de que el BCP ordenara, por unanimidad, iniciar el procedimiento de resolución de la entidad, al constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. Con la medida se cerraron todos los servicios del banco.

El golpe a las pensiones

Según medios internacionales, el IPS mantenía en Ueno Bank depósitos e inversiones por cerca de 355 millones de dólares, y allí tenían sus cuentas unos 32.000 jubilados. Por eso la crisis genera especial preocupación por el sistema previsional del país.

Una ley para pagar a los ahorristas

Peña informó que acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Según indicó, la norma también garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas.

Peña pidió a los legisladores de todos los sectores aprobar la iniciativa «con la mayor celeridad» y señaló que el Banco Central debe informar a la ciudadanía los plazos y mecanismos para devolver los fondos garantizados.

El presidente aseguró que se trata del caso de una sola entidad y no del sistema financiero del país: «Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios», afirmó.

Según medios internacionales, sectores de la oposición anunciaron que impulsarán un juicio político.

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