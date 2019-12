Predicciones 2020: Así será el año para los signos de aire

Minuto30.com .- El 2020 es un año especial, es el comienzo de una nueva década por lo tanto su vibración es de cambios en todos los aspectos, material, económico, sentimental y espiritual.

En 2020 algunos planearán viajes, otros replantearán sus relaciones sentimentales y familiares, y no faltarán los que busque mejores puestos o proyectos económicos.

Esto es lo que les espera a los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis

Este año 2020 lo iniciarás con planteamientos de muchos cambios en tu estilo y forma de vida, parece que necesitarás dar un giro completo a tu vida y renovarte en muchos aspectos. Es un año lleno de movimientos y de viajes, de nuevos comienzos y de cerrar etapas que aun hoy te dañan.

En el Amor Géminis será un año de muchas ilusiones y de enamoramientos que te llevarán a tomar decisiones un tanto precipitadas y atrevidas. Te centrarás en el amor tanto si tienes como si no pareja ya que será un aspecto fundamental para ti. Disfrutarás de tus emociones y de las conexiones de atracción que tendrás con varias personas que empezarán a formar parte de tu vida.

Si tienes pareja será una etapa donde necesitarás experimentar cosas nuevas, sensaciones que te permitan comprometerte más en tu relación, incluso intentarás que tu pareja y tu hagáis planes distintos, os sorprendáis de forma diferente a lo habitual. Te sentirás muy creativ@ en el amor y por eso disfrutarás de un año pleno a nivel sentimental. Si estás manteniendo una relación a distancia, se intensifica la comunicación entre los dos y los planes para veros se realizarán en más de una ocasión a lo largo de 2020.

Si estás solter@ no debes de agobiarte por encontrar el amor porque disfrutarás de tu vida social mucho más que otros años, estarás con gran atractivo personal que hará que todos cuenten contigo.

En la época veraniega vivirás más de un desliz pasional pero será en un evento como una boda que conocerás a alguien de forma casual y te enamorarás a primera vista.

Con la Familia será un año muy positivo para ti ya que sentirás que te todos te apoyan sin querer tener explicaciones de tus elecciones, notarás la complicidad que hay y en cada encuentro te recargarás de energía positiva.

En el Ámbito Laboral y Economía Géminis será un buen año para los estudios y para promocionarte en todo lo que tenga de ver con los asuntos profesionales. Tendrás oportunidades para trabajar en el extranjero y así también mejorar tanto tus idiomas como tus conocimientos teniendo un año 2020 lleno de mejoras a nivel de trabajo.

Si tienes un negocio propio es un buen año para hacer cambios de personal, para renovar algunos servicios mejorando la calidad de tu negocio y dándole un poco más de movimiento a las ventas, la época clave de mejora será hacia el mes de mayo.

Si estás sin empleo no debes de tomar la primera propuesta que te hagan ya que tendrás muchas más ventajas en una oferta que te llegará de una empresa de prestigio de tu zona, tendrás claras tus elecciones en este aspecto así que no hace falta que tomes decisiones precipitadas.

En la economía es un buen momento para invertir ese dinero ahorrado en ti, en viajes y en estudios.

En cuanto a la Salud tendrás alguna intervención médica sin importancia pero necesaria para conseguir encontrarte mucho mejor. En este año las alergias no serán tan fuertes como siempre por lo que te sentirás con mucha vitalidad y energía casi todos los meses, eso te animará a salir y a disfrutar de la naturaleza durante las cuatro estaciones.

Libra

2020 lo iniciarás con las ideas bien claras de lo que quieres conseguir a lo largo de todo este ciclo, es un buen momento para replantearte ciertas decisiones y empezar a elegir por tus intereses.

Hay un viaje que tendrás que aplazar pero será por algo importante y beneficioso a tus intereses. Irás a la búsqueda de tu reconciliación interior contigo mism@.

En el Amor Libra será un año lleno de ilusiones y de querer tomar la iniciativa sin miedos a lo que dirán o pensarán los demás sobre tus actitudes emocionales. Te sentirás con gran poder de seductor y eso hará que puedan confundir tus intenciones, intenta ser clar@ con lo que buscas en el amor para que no se hagan falsas expectativas de conquistarte.

Si tienes pareja será un año muy pasional donde empezarás a mostrar tu lado más seductor hacia tu pareja y esto hará que la relación se fortalezca buscando momentos para estar juntos. Tu tiempo libre lo dedicarás al hogar y al amor, te sentirás bien ya que la superación de una crisis importante de pareja te hará valorar otras cosas este año.

Si empiezas el año con muchas ilusiones por alguien que has conocido será una época de encuentros pasionales, de conversaciones interesantes y de ir dejando que el amor surja a través de los pequeños detalles pero sin presionar las situaciones que se vayan dando.

La relación comenzará siendo un tanto en oculto pero a medida que pase el tiempo se irán esclareciendo las cosas que te permitan estar en pareja con esta persona sin tener que veros a escondidas o con disimulo.

Si estás solter@ habrá un acercamiento en la época primaveral de alguien con quien chateas a diario por redes sociales. Es un buen año para afianzar sentimientos o emociones encontradas que hacía tiempo no sentías.

Con la Familia será un año muy positivo y sin grandes altercados, todo irá en bienestar y Armonía. Las fiestas que se vayan dando en el año intentarás acercarte más a la familia aunque después volverás a no prestarles apenas atención, ellos te comprenden y no te juzgan.

En el Ámbito Laboral y Economía Libra tendrás que sopesar varias cosas ya que inicias 2020 con muchas metas de cambio y de mejora pero el tiempo pasará y seguirás estando igual que cuando empezaste el año. Será a raíz de un movimiento en tu entorno laboral que te volverás a plantear pero en esta ocasión en serio, el pedir un ascenso ya que tu valía irá acorde hacia un puesto que quedará vacante por una jubilación.

Si estás sin empleo intentarás centrarte en algún tipo de estudio u oposición que te permita obtener un puesto mejor de las ofertas que te llegarán. De todos modos estarás en activo profesionalmente aunque sea con trabajos puntuales.

Si tienes un negocio propio todo seguirá más o menos igual aunque tus intenciones serán cambiar algunas pautas para mejorar el rendimiento y obtener mayores beneficios. Lo recomendable es que pidieras consejo a alguien que tiene más experiencia en el sector.

En la economía es un buen año para replantearte tus inversiones y tus ahorros, cambiarás tu gestión económica y notarás una mejoría curiosa.

En cuanto a la Salud te sentirás con mucha vitalidad y optimismo durante todo el año a excepción de la época más fría en la que deberás cuidarte porque serás propens@ a los resfriados y molestias de garganta.

Acuario

Este año 2020 lo iniciarás con planteamientos de avanzar en algunos aspectos de tu vida y mejorar las situaciones que son controvertidas o que te hacen dudar en muchas ocasiones. Es un buen periodo para centrarte en ti, en tus expectativas personales y en darte prioridad ante otras cosas.

En el Amor Acuario será un año donde priorizarás la comunicación en tu relación de pareja para mejorar la calidad de la relación ya que empezarás el año con un pequeño distanciamiento en el amor aunque no tendrás ninguna ruptura sentimental, hacia la primavera tendrás claros tus sentimientos y lo que deseas o anhelas en el amor y por eso te implicarás más con tu pareja, haciendo planes juntos y proyectando ilusiones a corto plazo.

Si hace poco que has iniciado una relación es un año de muchos altos y bajos en la pareja, de separaciones y reconciliaciones. Realmente lo que sucederá es que cuando la relación se vaya afianzando te entrarán dudas y a la vez miedos a que no salga bien y preferirás mantener tu espacio personal. La aparición de una ex pareja hará que se complique más tu relación actual y deberás tomar decisiones un tanto complicadas.

Si estás solter@ será un año donde preferirás mantener relaciones esporádicas y dejar de lado los compromisos afectivos ya que tus prioridades irán enfocadas a otros aspectos de tu vida de más ambición que el amor.

Si estás viéndote con alguien a escondidas habrá un momento en el que empiecen a surgir sentimientos por tu parte y la situación se complique, tendrás que tomar decisiones difíciles para que puedas valorar objetivamente tus intenciones o tus anhelos.

A nivel social será un 2020 poco activo en comparación con otros años, preferirás buscar más tus momentos de soledad y reflexión, evitando asistir a muchos eventos que te remuevan sensaciones del pasado o situaciones que has ido superando poco a poco. El confort familiar será lo que más valores en esta etapa donde preferirás centrarte más en ti.

Con la Familia será un año lleno de complicidad y equilibrio gracias a que te reconciliarás con dos personas que en tu pasado fueron importantes pero te fallaron en un momento clave. Hay superación de conflictos familiares y maneras de mejorar la relación a través de la empatía y la melancolía.

En el Ámbito Laboral y Economía Acuario es un año de gran ambición para ti en ambos aspectos, te implicarás en el trabajo y buscarás la manera de incrementar tus ingresos aunque para ello tengas de hacer varios trabajos al mismo tiempo.

Tu prioridad en este año será triunfar en los negocios, sobre todo si estás en un momento de crecimiento en tu empresa. En la economía las inversiones que hagas a partir del segundo semestre de 2020 serán más favorables a tus intereses económicos así que antes intenta valorar bien en que inviertes tu dinero.

Es una buena etapa para gastar dinero en ti, en terapias alternativas que te equilibren tus energías y espiritualidad.

En cuanto a la Salud valorarás mejorar tu estado anímico este año y preferirás buscar momentos de soledad para la meditación. Incluso harás un viaje que te ayudará a encontrar tu esencia interior, mejorando así también tus defensas ante enfermedades o problemas de salud, sobre todo eliminarás los trastornos digestivos.

Fuente: https://www.rafaelavilchez.com