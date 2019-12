Predicciones 2020: Así será el año para los signos de tierra

Minuto30.com .- El 2020 es un año especial, es el comienzo de una nueva década por lo tanto su vibración es de cambios en todos los aspectos, material, económico, sentimental y espiritual.

En 2020 algunos planearán viajes, otros replantearán sus relaciones sentimentales y familiares, y no faltarán los que busque mejores puestos o proyectos económicos.

Esto es lo que les espera a los signos de tierra: Tauro, Virgo, Capricornio

Tauro

este año 2020 lo inicias con mucha confianza en ti mismo, con proyectos personales que incluyen pasar más tiempo con la familia y abrirte a nuevas experiencias sociales que te enriquezcan a nivel personal. Es un año de mucha comunicación y de consejos, tanto para dar como para recibir.

En el Amor Tauro será un año de relaciones esporádicas y de encuentros pasionales que te ilusionarán. Habrán cambios en tu situación sentimental por lo que si tienes pareja las decisiones que tomes serán necesarias para tu volver a encontrarte bien contigo mism@.

Si empiezas el año valorando una ruptura con tu pareja, te distanciarás pero antes de que llegue el buen tiempo volverás a intentarlo de nuevo siendo la reconciliación algo que mejorará mucho la confianza con tu pareja. A veces el estar separados hace que se valoren más los sentimientos, por eso actuarás así.

Si conoces a alguien en las fiestas primeras de año, se iniciará un contacto constante con esta persona y antes de que finalice 2020 ya habrá una convivencia y muchos planes conjuntos cara el futuro, te enamorarás sin pensarlo y te sentirás bien viendo como funciona la relación que no ha estado planificada.

Te sentirás apoyad@ por personas de tu entorno si estás solter@; no será una buena idea retomar relaciones amorosas del pasado ya que volverían a no tener el éxito que esperas.

Hay alguien que conocerás a través de las redes sociales y con quien la afinidad será elevada, hablarás con esta persona casi a diario y aunque no existan sentimientos si empezará a haber una atracción sexual que hará que para tus vacaciones decidas viajar para conoceros.

Con los amigos tendrás que valorar tus relaciones y alejarte de aquellas que sean perjudiciales para tu evolución personal, aunque te duela emocionalmente será lo mejor para tu bienestar y para conseguir tus propósitos. Te conviene reciclar tu círculo de amistades.

Con la Familia será un año de mucha complicidad y de grandes encuentros, incluso organizarás una fiesta en la que asistirán familiares que hace años no ves, te sorprenderá la actitud de algún primo hacia a ti. En verano tendrás visitas muy gratificantes.

En el Ámbito Laboral y Economía Tauro será un año de negociaciones, de cambios casi obligados en tu situación para poder adaptarte a nuevos proyectos o circunstancias personales. Habrá un traslado que deberás de aceptar para que tus ideas en los negocios continúen siendo productivas.

Si llevas poco tiempo en una empresa tendrás que ser más observador@ ya que habrán movimientos en tu entorno que serán beneficiosos para ti, podrás en poco tiempo ascender por lo que es un año donde la preparación intelectual de formación te vendrá muy bien.

Si solicitaste un cambio de departamento o puesto te lo concederán en el primer trimestre de 2020 pero tendrás que aceptar algunas condiciones peculiares. En el caso de que te estés planteando abrir tu propio negocio tendrás muchas facilidades y ayudas externas para hacerlo pero todo el proceso será lento por lo que tendrías que empezar a gestionar documentos desde principios de 2020 para que este sea tu año empresarial.

En cuanto a la Salud Tauro te encontrarás bien habitualmente excepto en las épocas de cambio de tiempo en los que las alergias pueden causarte bastante malestar y tendrás que acudir en varias ocasiones al médico para sentirte mejor.

Virgo

2020 lo inicias con muchas intenciones de mejorar tu calidad de vida, planificarás varios asuntos de tu interés y te implicarás en muchos proyectos que te harán sentir con gran potencial personal.

Es una buena época para intensificar tus relaciones con los demás y de conseguir aquellas metas que hace tiempo quieres. Te sentirás con mucha energía para los logros.

En el Amor Virgo será un año de grandes ilusiones y romanticismo pero tendrás alguna fuerte decepción que te hará protegerte ante el inicio de otras relaciones afectivas.

Si estás en pareja la primera parte de 2020 tendrás muchas dudas acerca de la continuidad de la relación ya que te sentirás atraid@ por otras personas y eso te hará plantear que tu vínculo amoroso con tu pareja no está fortalecido.

Tomarás decisiones pero para verano hay una reconciliación importante con tu pareja que mejorará la relación de forma muy favorable para tu equilibrio emocional. A partir de ahí se formarán nuevos proyectos en pareja y la complicidad entre ambos se intensificará al igual que la pasión.

Si estás conociendo a alguien evitarás un compromiso mayor aunque los encuentros cada vez sean más continuados llegando al punto de hacer un pequeño viaje romántico con esta persona, estarás algo cerrad@ a expresar tus sentimientos ya que no te sentirás preparad@ aun para ello.

Si estás solter@ en cambio anhelarás el tener pareja y por eso intentarás conquistar a las personas que vayas conociendo y que tengan afinidad y atracción contigo. Pero ten cuidado porque te sentirás enamorad@ de alguien que te decepcionará en todos los sentidos y eso hará que cambies tus expectativas en el amor y únicamente busques relaciones esporádicas sin ningún tipo de compromiso.

Superarás esta etapa de incertidumbre pero para ello deberás volcarte más en tu vida social, en tus amigos y en tu familia.

Con la Familia será un año muy positivo y en donde los encuentros que vayas teniendo te recargarán de energía positiva. Te sentirás a gusto con los tuyos y no rechazarás ninguna propuesta de comunicación o encuentro familiar. Sale un evento importante al que viajarás para reencontrarte con algún primo que hace tiempo no ves.

En el Ámbito Laboral y Economía Virgo es un buen año para asentar tus proyectos profesionales y dejar atrás aquellos trabajos en los que no te sientas bien valorad@ o con remuneración poco justa hacia tus aptitudes y habilidades. Tendrás muchas propuestas y ofertas por lo que si estás en paro será por poco tiempo. Si has pedido alguna ayuda o subvención por temas laborales te la concederán hacia la primavera.

En el caso de que tengas un negocio propio será un año de muchos movimientos y de ampliación en tu plantilla ya que se expandirán tus servicios y necesitarás contratar a más gente para poder cumplir con todos los requisitos y las demandas. Es un buen año para fomentar una buena estructura de trabajo en equipo y valorar algunas mejoras en las condiciones o convenios con tus socios.

En cuanto a la Salud volverás a tener jaquecas en varias ocasiones, parece que tendrás que hacerte algún chequeo médico porque puede venirte todo de tu salud bucodental, así que no lo dejes pasar e intenta no auto-medicarte sin antes consultar.

Capricornio

Este 2020 lo iniciarás con muchos movimientos que te llevarán a conseguir la estabilidad en varios aspectos de tu vida, necesitas reforzar tu seguridad y confort personal y por eso las decisiones que vayas tomando irán dirigidas al bienestar familiar y a la complicidad en tus relaciones sobre todo sociales.

En el Amor Capricornio será un año de ilusiones y de compromisos afectivos tanto si estás en pareja como si estás solter@ o conociendo a alguien a través de alguna plataforma online. Si estás en pareja buscarás resolver esos pequeños conflictos que se dan por causa de los celos o de la implicación de terceras personas en las decisiones en pareja.

Es un buen año para avanzar en el amor a través de la confianza tanto puesta en ti como en tu pareja, dejando a un lado los miedos a la soledad o a que tu pareja no comprenda tus expectativas sentimentales, eso es algo que deberías de cambiar. El mostrarte tal cual eres mejorará mucho tu relación lleves el tiempo que lleves en pareja.

Si empiezas el año conociendo a alguien que te encanta o te interesa más de lo normal, será un año de muchos encuentros pasionales y de comunicación diaria, poco a poco lo que empezará como una relación esporádica se irá consolidando casi sin planificarlo y para pasado el verano ya estarás en una relación seria con proyectos de futuro juntos y convivencia igual para este año.

Si estás solter@ te encantará el juego de la seducción tanto sentirte con gran poder de atracción hacia los demás como dejar que te conquisten, es un año de relaciones pasionales y de descubrir nuevas facetas tuyas a nivel de complicidad, sensualidad y energía personal.

A nivel social será un año de reencuentros y de mucho dinamismo con las personas de tu alrededor. Conocerás también a mucha gente que empezará a formar parte de tu vida más privada o parte de confianza.

Con la Familia será un año sin muchos cambios ya que tus relaciones familiares te aportarán la armonía de siempre, dedicarás más tiempo a otros aspectos que a la familia.

En el Ámbito Laboral y Economía Capricornio será un año de muchas dudas acerca de lo que realmente deseas a nivel profesional ya que tendrás la necesidad de cambiar de trabajo pero no sabrás como hacerlo debido a que valoras mucho la estabilidad en cuanto tus finanzas y rutina.

Es un buen año para la creación de nuevas empresas ya que tendrás facilidad y disposición externa para conseguir todo lo que necesites para tu negocio, es un buen momento para dejar los miedos atrás y poner en práctica tus ilusiones, tus conocimientos y tus ambiciones.

Si empiezas el año en paro, no debes de agobiarte ya que tendrás oportunidades y propuestas muy interesantes que te valdrán la pena de aceptar aunque no conlleven estabilidad en el tiempo. En la economía no habrán problemas por lo que en ese aspecto estarás tranquil@.

En cuanto a la Salud volverás a sentirte con mucha autoestima y confianza, haciendo que todo lo demás con respecto a la salud esté bien y sin incidentes o problemas fuera de lo normal. Lo único que deberás prevenir son las lesiones musculares.

Fuente: https://www.rafaelavilchez.com