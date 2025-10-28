Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Así va la movilidad en Medellín! La ‘mancha amarilla’ paraliza vías clave en nuevo paro de taxistas

La jornada de este martes 28 de octubre inició con un nuevo paro de taxistas en Medellín y el Valle de Aburrá, convocado por el gremio bajo el lema de la «mancha amarilla.

La protesta busca presionar a las autoridades locales para que tomen acciones contundentes contra los conductores de aplicaciones, a quienes consideran una amenaza para su sustento y parte del transporte informal.

Aunque la convocatoria se difundió a través de redes sociales, y se acordaron varios puntos de concentración, la afectación a la movilidad se intensificó hacia el mediodía.

Reportes de Bloqueos:

Avenida Regional (11:44 a.m.): Se registró un bloqueo por parte de los taxistas a la altura del soterrado de la Avenida Regional.

Puente Guayaquil (12:10 p.m.): Otro grupo del gremio se concentró, generando complicaciones de tránsito en el sector del Puente Guayaquil.

Autopista Sur: El punto más crítico se presenta en la Autopista Sur, donde hay cierre total en ambas calzadas a la altura del puente de la Calle 30.

Las autoridades de tránsito recomiendan a la ciudadanía tomar vías alternas para evitar el congestionamiento generado por los bloqueos.

Los transportadores insisten en que el transporte mediado por aplicaciones móviles representa una competencia desleal y una amenaza económica para el gremio formal.

La Policía Nacional y agentes de tránsito se encuentran en los puntos de concentración para intentar mediar y restablecer el flujo vehicular lo antes posible.

⚠️ Se presenta bloqueo en la Autopista Sur, a la altura del puente de la Cl. 30, en ambas calzadas.

Recomendamos tomar vías alternas. pic.twitter.com/d6sYinf7eN — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) October 28, 2025

