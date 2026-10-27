«Mi reconocimiento»: De la Espriella destaca a Policía, Ejército, Fiscalía, alcalde y gobernador

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella reconoció a la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por el megaoperativo de seguridad. Destacó que, cuando las instituciones trabajan unidas, los resultados llegan, y reiteró que la ofensiva continúa.

El presidente Abelardo De la Espriella expresó su reconocimiento a la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por el trabajo coordinado que hizo posible el megaoperativo de seguridad desarrollado en la capital antioqueña y en el departamento.

El mensaje lo entregó el mandatario al conocerse el balance con corte a las 6:30 de la mañana de este martes 27 de octubre, cuando apenas el 85 % de la información estaba procesada. Para él, los resultados son la prueba de que «cuando nuestras instituciones trabajan unidas, con inteligencia, determinación y contundencia, los resultados llegan».

Un agradecimiento a las autoridades que se unieron

«Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, del Ejército, al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y a los miembros de la Fiscalía General de la Nación por esta labor coordinada», dijo el presidente De la Espriella al destacar el esfuerzo conjunto de las instituciones.

El reconocimiento recae, en primer lugar, en los uniformados que estuvieron en las calles durante la madrugada. La Policía Nacional, a través del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), fue la encargada de reportar las cifras de la ofensiva, mientras que el Ejército y la Fiscalía hicieron parte del trabajo articulado que el Jefe de Estado quiso resaltar.

También hubo un mensaje para las autoridades locales y regionales. El presidente nombró de manera expresa al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien lo acompañó durante el despliegue en las zonas neurálgicas de la ciudad, y al gobernador de Antioquia, en un mensaje que pone el acento en la labor coordinada entre la Nación, el departamento y el municipio.

Instituciones unidas frente al crimen

Para el presidente De la Espriella, el resultado del operativo demuestra lo que ocurre cuando las instituciones trabajan unidas y con determinación. Ese fue el hilo central de su mensaje: la coordinación entre Policía, Ejército, Fiscalía, Alcaldía y Gobernación.

El Jefe de Estado reiteró que la ofensiva no se detiene y que los resultados siguen aumentando a medida que se consolida la información procesada.

Los resultados que motivaron el reconocimiento

El reconocimiento llegó acompañado del balance preliminar del operativo. Según el reporte del Jefe de Estado, el BOSUR registró 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones. De las capturas, 54 fueron en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 corresponden a extranjeros y hubo cuatro aprehensiones adicionales.

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El presidente confirmó además que fue dado de baja alias «Primo Sangre», segundo cabecilla de las disidencias del frente 36 de las Farc en Antioquia, quien fue abatido por la Policía Nacional al oponer resistencia durante el procedimiento.

En materia de incautaciones, se reportaron 10 armas de fuego, entre ellas un fusil, siete pistolas y un revólver, además de cinco armas traumáticas, 59 celulares y siete radios de comunicación. También fueron incautados 717 millones de pesos y 25.000 euros, así como 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas.

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«Se les acabó la fiesta»: el mensaje a los criminales

El mandatario cerró su mensaje con una advertencia dirigida a quienes delinquen en la ciudad y en el departamento. A los «criminales de Medellín y Antioquia», les dijo que «se les acabó la fiesta» y anunció que «vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus estructuras criminales».

«No habrá territorios vedados para la autoridad ni refugios para quienes pretenden someter a los ciudadanos mediante la violencia y el terror», afirmó el presidente, quien reiteró que las cifras entregadas corresponden a un corte del 85 % de la información y que el balance final podría ser mayor.

El operativo se adelantó en la madrugada de este martes en las zonas neurálgicas de Medellín, con el propósito de recuperar la seguridad de la ciudad. Con su reconocimiento a las autoridades, el presidente De la Espriella dejó claro que la ofensiva continuará y que, a su juicio, el trabajo conjunto de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia seguirá siendo la clave para enfrentar el crimen.

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