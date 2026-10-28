Resumen: Abelardo De La Espriella dijo en X que autorizó un bombardeo estratégico y terminó la operación BOSUR-KRATOS. Aún no precisó lugar, objetivo ni resultados.

Abelardo De La Espriella anuncia que autorizó «un bombardeo muy importante y estratégico»

Abelardo De La Espriella anunció en la madrugada de este miércoles 28 de octubre, a través de su cuenta de X, que autorizó «un bombardeo muy importante y estratégico». En el mismo mensaje, publicado hacia las 4:53 a. m., informó que acababa de terminar «la exitosa operación BOSUR-KRATOS».

«Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación BOSUR-KRATOS. En un rato, publicaré vídeo de la misma», escribió De La Espriella.

Dos anuncios en un mismo mensaje

El trino habla de dos acciones distintas: la autorización de un bombardeo y la operación BOSUR-KRATOS. En el texto publicado no se precisa dónde ocurrió el bombardeo, contra quién fue dirigido ni cuáles fueron sus resultados. Tampoco explica en qué consistió BOSUR-KRATOS ni dónde se desarrolló.

Lo que viene

De La Espriella prometió ampliar la información en el transcurso de la mañana y publicar un video de la operación. Hasta que lo haga, esos datos siguen sin conocerse.

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