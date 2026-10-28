Resumen: La Policía, el Ejército y la Fiscalía desplegaron en la madrugada del 28 de octubre el operativo BOSUR-KRATOS en 19 localidades de Bogotá, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella desde el comando del Salitre. San Bernardo y Santa Fe concentraron las acciones, con requisas, inspecciones a establecimientos y vigilancia con drones. Los primeros reportes hablan de más de 100 capturados y más de 20 allanamientos; el balance oficial se conocerá en las próximas horas.

Operativos en Bogotá: De la Espriella se tomó el centro con Policía, Ejército y drones en la madrugada

Los operativos más contundentes de los últimos meses en la capital se desataron en la madrugada de este miércoles 28 de octubre, cuando la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía desplegaron una ofensiva simultánea contra las estructuras criminales que azotan a Bogotá, con el presidente Abelardo de la Espriella al frente del comando.

La operación, bautizada BOSUR-KRATOS, arrancó cerca de la 1:00 de la madrugada y llegó a 19 localidades de la ciudad, aunque el grueso de la fuerza se concentró en el centro: los sectores de San Bernardo y Santa Fe, señalados desde hace años por el microtráfico y la disputa entre bandas.

Hacia la 1:17 a. m., el presidente llegó a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el Salitre, donde estaban reunidas las unidades participantes. Después de entregar las instrucciones, los uniformados salieron hacia los puntos asignados cerca de la 1:30 a. m., mientras el mandatario seguía el desarrollo de los operativos en tiempo real.

¿Cómo avanzaron los operativos en el centro de Bogotá?

En San Bernardo ingresaron los Grupos de Operaciones Especiales (GOES), que adelantaron procedimientos en las carreras Octava, Novena y Décima, entre las calles Segunda y Sexta, con el objetivo de identificar puntos de expendio de droga y verificar la presencia de organizaciones criminales.

De manera simultánea, otras unidades se desplegaron en el barrio Santa Fe, en especial en la zona de burdeles y establecimientos nocturnos, donde hubo requisas a personas, inspecciones a negocios y desocupación de varios establecimientos mientras avanzaban las verificaciones.

El operativo también tuvo vigilancia aérea con drones, utilizados para observar las cubiertas de las edificaciones y detectar movimientos sospechosos. Además del centro, la ofensiva incluyó acciones en localidades como Bosa, Kennedy, Usme, Los Mártires y Ciudad Bolívar, con más de 20 allanamientos reportados durante la madrugada.

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¿Por qué San Bernardo era uno de los puntos más calientes?

El despliegue se dio en medio de reiteradas denuncias de habitantes y comerciantes sobre la presencia de bandas dedicadas al microtráfico y otros delitos en San Bernardo, un barrio tradicional del centro que queda cerca de los viejos sectores del Cartucho y el Bronx, desde donde se han desplazado las dinámicas del tráfico de drogas.

Entre quienes habían pedido una intervención de fondo está el concejal Andrés Barrios, quien denunció la presunta operación de dos estructuras criminales en el sector (una de ellas de carácter familiar) y hasta la posible existencia de una oficina de sicariato y establecimientos usados para lavado de activos.

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Tras conocer la intervención, el cabildante valoró el despliegue de la Fuerza Pública: «Denunciamos, recorrimos el sector y les pusimos la cara a las comunidades. Insistimos en que San Bernardo necesitaba una intervención de fondo. Valoramos que el presidente haya atendido este llamado», manifestó, y pidió que las acciones tengan continuidad.

Las autoridades han identificado en la zona a organizaciones como Los Venezolanos y facciones de Los Costeños, señaladas de disputarse el control de los mercados ilegales del centro. La presión criminal es tal que, según la Policía, hasta 50 uniformados pueden quedar destinados a vigilar de manera permanente un perímetro de apenas cuatro o cinco cuadras.

La violencia en el sector ha llegado a niveles alarmantes: el barrio ha registrado una tasa de 73 homicidios por cada 100.000 habitantes y, durante el primer semestre de 2025, las autoridades reportaron cerca de seis ataques con artefactos explosivos, cinco de ellos en San Bernardo.

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¿Qué balance dejan los operativos de esta madrugada?

En sus redes, el presidente De la Espriella aseguró que los operativos dejaron 172 capturados en Bogotá, dentro de lo que llamó un golpe contundente contra la criminalidad. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado un balance consolidado con las incautaciones y judicializaciones de esta jornada específica.

La intervención hace parte de la estrategia del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), que en su balance acumulado registra 149 capturas, 99 expulsiones y 166 allanamientos. Estas cifras corresponden al trabajo conjunto del bloque y no exclusivamente al despliegue de este miércoles.

Se espera que en las próximas horas el presidente De la Espriella entregue el balance oficial de los procedimientos. El reto, según las comunidades del centro, será que la presencia institucional se mantenga en sectores como San Bernardo y Santa Fe, donde llevan años reclamando respuestas frente a la criminalidad.

El presidente compartió en sus redes el desarrollo de los operativos: